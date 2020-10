Entrevista a Edmundo Bal: "El impuesto al diésel no se puede subir porque afecta a las clases medias y trabajadoras"

Edmundo Bal, portavoz adjunto de Cs en el Congreso, analiza en 20minutos en qué punto están los Presupuestos y cómo debería ser la lucha contra la Covid. Considera que la estrategia de su partido es la adecuada, porque solo piensa en los españoles: en "salvar vidas y empleos".

Se va allanando poco a poco el camino a los Presupuestos. Cs no va a presentar enmiendas a la totalidad. ¿En qué punto está la negociación?

Siempre hemos dicho que no estábamos negociando los Presupuestos, porque no estábamos confeccionando el documento, pero es verdad que con esa idea que teníamos de la mano tendida por exigente. Ya en marzo Inés Arrimadas le dijo al Gobierno que nos hacían falta unos Presupuestos de emergencia nacional. Sí que, de una forma muy discreta y con mucho trabajo, fuimos elaborando una serie de condiciones, sin las cuales no íbamos a sentarnos a negociar. El PSOE lo sabía. Es una buena noticia que el documento, que tenemos que estudiar en profundidad, acepta esas líneas naranjas. No son los Presupuestos que nos gustarían pero son las condiciones que pusimos para sentarnos a negociar. No significa que vayamos a aprobar los Presupuestos, sino que vamos a negociar.

Lo más destacable, quizás, es que no se subirá el impuesto al diésel. ¿Fue una negociación larga?

Para nosotros era una cuestión importante, pero no puedo asegurar con rotundidad que si no lo hubiéramos conseguido nos hubiéramos levantado de la mesa. En las negociaciones hay muchas cosas, unas las acepta la otra parte y otras no. Yo más que en el tema del diésel me fijo en nuestra línea central que es que la subida de impuestos no afecte a las clases medias y trabajadoras. Esta ha sido la columna vertebral. Hay muchos impuestos en los que hemos conseguido cosas. No hay más que ver que lo firmado por PSOE y Unidas Podemos y lo firmado ahora. Las cosas que no están ahora y sí estaban en el otro documento las ha conseguido Ciudadanos.

¿Cuáles?

El Impuesto de Sociedades al 15%, que el IVA no se grave ni a la sanidad privada ni a la educación privada. La señora Celáa, de hecho, trata de acabar prácticamente con la educación concertada y con la educación especial. Esto es algo muy importante porque afecta a muchísimas familias. En el IRPF la idea que tenía Podemos era subirlo a quienes ganaran más de 130.000 euros. Ya se ha visto que la base imponible ha cambiado (200.000 euros) y ya no son clases medias.

¿Y esa subida a las rentas altas la ven bien?

No hemos negociado el documento ni hemos impuesto cifras, no hemos hecho estudios. Hemos puesto nuestras líneas para poder sentarnos. 130.000 lo hemos puesto en tela de juicio. También hay que entender al Gobierno, que ha querido negociar en primer lugar entre socios. Es lo lógico. Nosotros dijimos lo que nos tenían que dar, porque si no no íbamos a estar. Tenemos un compromiso con los españoles de acuerdo con lo que es nuestro propio ideario. Por ejemplo, para nosotros era importante que se aprobase un plan contra el fraude fiscal que puede suponer un incremento de recaudación de hasta 800 millones de euros. Es algo que llevamos peleando mucho tiempo y que por fin nos lo han prometido. Y ya el diésel, que es algo que afecta a las clases medias y trabajadoras, porque los coches diésel no los tienen los ricos.

¿Cómo encajan entonces la negociación Cs, ERC, PSOE, Podemos...?

Vamos a intentar unos PGE que sean moderados, pragmáticos y sobre todo que Bruselas nos compre. Los PGE no es un acto de soberanía unilateral, sino algo que tienes que someter a examen. Bruselas nos está prestando dinero y tú no prestas dinero a alguien que crees que no te lo va a devolver. Tenemos también la herramienta del freno de emergencia que tienen los frugales y que están deseando usar -y que paralizaría la entrega de los fondos-. Hay que dar una imagen de país serio. Vamos a entrar con esa voluntad en la negociación pero debe quedar claro que el Gobierno ha cumplido con las cosas que planteábamos para sentarnos, pero sabe que no va a poder tener en la firma final a ERC, Bildu y Cs. Tendrá que elegir. Lo que piden ERC y Bildu son condiciones inasumibles para Cs.

"Vamos a intentar unos PGE que sean moderados, pragmáticos y sobre todo que Bruselas nos compre"

¿Cuáles serían las claves de Cs para la recuperación?

Sanitaria, económica y la transparencia democrática. Necesitamos un plan nacional de emergencia con criterios objetivos, científicos, sanitarios e iguales para todo el territorio nacional. Hemos propuesto que se acepten los criterios europeos en relación con las tasas de contagios, fallecidos, etc. Queremos que sean igualitarios, no nos parece bien este estado de alarma que el señor Sánchez ha hecho delegándolo en las comunidades autónomas. Son cosas que creo que jurídicamente no se pueden descentralizar. Ha intentado no desgastarse políticamente. Eso nos parece mal.

¿Y para la economía?

Tenemos ahí otro estado de alarma y se hace sin abrir un paquete de ayudas económicas. Nos podemos imaginar uno fácilmente: el ocio nocturno. El toque de queda va a afectar a este sector y a muchos otros. Y luego, transparencia democrática. Cuando uno restringe las libertades de los ciudadanos de esta forma hay que acudir al Parlamento a dar explicaciones. Hay que decirle a los ciudadanos cómo va la cosa.

¿Cómo tendría que ser el estado de alarma para Cs?

La ley establece que la prórroga del estado de excepción tiene que darse de 30 en 30 días y el estado de excepción supone también la restricción de derechos fundamentales, creo que la prórroga del estado de alarma debería ser de 30 en 30 días. Lo creo porque, además, el precedente que tenemos de los controladores aéreos ya demuestra que se puede dar una prórroga de 30 días. También entiendo al Gobierno. Es bueno tener un marco amplio de seguridad jurídica. Es verdad que el estado de alarma no contempla un límite máximo, y entiendo que la decisión tiene que ser prudente. El mes que viene vamos a seguir con el problema de la pandemia. Establezcamos un plazo prudencial. A mí el de seis meses me parece largo.

¿Y qué plantean?

Proponemos que ese plazo de los seis meses se reduzca a tres siempre y cuando cada mes el presidente venga al pleno del Congreso a rendir cuentas y que el ministro Illa comparezca cada quince días en la Comisión de Sanidad al mismo efecto. Me parece que es prudente.

Ustedes para el CGPJ plantean que los jueces sean elegidos por los jueces, ¿qué salida le ven a este asunto?

No sé cuál será la solución, pero nosotros planteamos la elección de los jueces y magistrados entre los propios jueces y magistrados. Desde el 1985 hasta hace nada el PP y el PSOE se han venido repartiendo los cargos. Y luego se habla de magistrados conservadores y magistrados progresistas y eso es algo que me da vergüenza porque la ideología no debería ser un adjetivo. Ahora el PP está en la oposición y cambia de criterio, lo mismo que hace Podemos ahora que está en el Gobierno y está mirando a ver qué pilla. Los únicos que no escuchan esta cuestión ahora son el PSOE y Podemos. El resto de opiniones son demoledoras: esos 12 vocales tienen que ser elegidos por jueces y magistrados.

"Proponemos que ese plazo de los seis meses se reduzca a tres siempre y cuando cada mes el presidente venga al pleno del Congreso a rendir cuentas"

¿Cómo salió Cs de la moción de censura de Vox?

Era muy previsible lo que iba a pasar. Era una moción que no iba a aportar nada a la solución de la epidemia, que es donde nosotros nos encontramos. Ser útiles a los españoles, hemos respondido con responsabilidad y con sentido común. Nos lo hemos impuesto en ese lema de salvar vidas y salvar empleos. No hemos pensado en el rédito electoral. La moción no iba a servir para nada y que iba a ser aprovechado publicitariamente por el promotor y por el Gobierno, que se iba a encontrar muy unido. Ha conseguido su segunda investidura. Poco más que decir. Que nadie planteé otra moción de censura y pongamos el foco donde lo tenemos que poner.

¿Les sorprendió el discurso de Casado?

La verdad es que no. Teníamos muy claro a lo que íbamos, que era a confirmar lo que ha sido la política de Cs desde que empezó la pandemia: fijarnos en los españoles y abandonar las siglas del partido. Es lo que nos diferencia del resto de los partidos. He estado en negociaciones y nadie dijo nunca en esas reuniones se preguntó nunca en Cs cómo nos iba a ir en las encuestas. Veo que los demás partidos sí están en eso.

"Creo que se exageran un poco las diferencias de opiniones entre Ayuso y Aguado"

¿Cree que el 'cabreo' de Vox podría poner en peligro los Gobiernos autonómicos?

Ellos verán. No sé cómo explicarían a su electorado que en Andalucía volviera a gobernar Susana Díaz o que por un berrinche den el Gobierno de una comunidad o de un ayuntamiento al PSOE de Sánchez. Ellos que se presentan ante la sociedad como si fueran la única oposición real, porque a los demás nos desprecian. Espero desde luego que tomen las decisiones con la cabeza y no con el corazón o con el hígado.

Ayuso y Aguado han mostrado numerosas discrepancias, ¿desgasta eso al Gobierno de la Comunidad de Madrid?

Creo que se exageran un poco las diferencias de opiniones. Luego ves cómo discurren los acontecimientos y la respuesta que el Gobierno madrileño está dando a los problemas es una respuesta unida. Se puede tener distintas opiniones sobre un problema, pero al final las soluciones son las que son. Pongo un ejemplo: hasta hace nada el PSOE estaba negociando los Presupuestos con Unidas Podemos y Unidas Podemos decía que no iba a apoyar los Presupuestos si no se aprobaban según qué cosas. Eso no pasa en la Comunidad de Madrid, no hay actos de rebeldía.