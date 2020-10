À Punt emetrà una nova temporada de 'L'Alqueria Blanca' i un programa amb els crims més recents a la Comunitat

Així mateix, emetrà 'L'Hora fosca', un programa que repassarà en capítols els crims més recents registrats a la Comunitat Valenciana, amb una narració dels fets "rigorosa" i fugint "de tractaments poc seriosos que fan espectacle del dolor de les víctimes".

Segons ha informat la cadena autonòmica, 'L'Alqueria Blanca' tornarà amb els personatges originals de la sèrie i amb els actors i actrius "tan recordats pel públic valencià".

El Consell Rector també ha aprovat la contractació del programa 'L'Hora fosca', un format televisiu de l'anomenat 'true crime' que consta d'11 capítols d'una hora de durada. Aquest programa es presenta com un contingut d'entreteniment per al 'prime time' on es repassen alguns crims dels anys recents a la Comunitat Valenciana i les seues repercussions.

Segons ha detallat, "el programa se situa en l'estètica de la novel·la negra i la narració dels fets es realitzarà de manera rigorosa, respectant els testimonis dels familiars de les víctimes i posant en valor el treball de la Policia i la Justícia".

Les narracions "fugiran de tractaments poc seriosos que fan espectacle del dolor de les víctimes i no s'utilitzaran imatges que puguen ferir els sentiments dels espectadors".

A més, amb vocació de servici públic, s'analitzaran temes com la violència masclista, el perill de les xarxes socials, la falta de cobertura social per a col·lectius marginats o per a familiars de persones amb alguna malaltia mental. Es tracta d'un format "innovador" per a la graella d'À Punt, "que ja és tendència en les plataformes de contingut audiovisual més prestigioses i en televisions públiques de tot el món".

D'altra banda, À Punt, "sensible amb la situació de pandèmia actual", vol conéixer la situació que estan vivint els valencians que viuen en diferents països del món. L'equip de reporters de 'Valencians al món' mostrarà a través dels ulls dels valencians la ciutat que els ha acollit, com viuen, treballen i es relacionen en aquest moment d'emergència sanitària.

Es tracta ja d'un format clàssic que uneix cultura i entreteniment i que permet al públic mirar per una finestra i conéixer des de dins diferents països, costums i estils de vida.

El programa 'Així dona gust' continuarà en la graella d'À Punt.És ja la tercera temporada d'aquest innovador programa que uneix cuina i humor de la mà del cuiner Lluís Penyafort i l'humorista Òscar Tramoyeres.

Aquesta nova temporada inclourà capítols especials per Nadal amb receptes especialment seleccionades per a aquestes festes, les quals enguany es preveuen diferents per la situació que vivim.

Amb aquestes produccions, À Punt consolida "la seua aposta per la ficció valenciana i amb la intenció de promoure el desenvolupament de la indústria audiovisual de la Comunitat Valenciana i la creació d'ocupació en el sector".