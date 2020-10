El Govern dota amb 38 milions l'Autoritat de Transport Metropolità de València en els PGE

Dins de les subvencions i suport al transport terrestre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, figura una injecció de 38 milions d'euros per a l'Autoritat de Transport Metropolità de València per al finançament del transport regular de viatgers. A l'Autoritat de Madrid li corresponen 126,894 milions i a Barcelona 109,3 milions.

El projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2019, prorrogat fins a enguany, contemplava una partida de 10 milions d'euros.

La vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, ha posat en valor que en aquests comptes -els primers que presenta l'Executiu de coalició de PSOE i Unides Podem- "per fi" la ciutat rebrà una dotació de 38 milions d'euros "com fan altres ciutats, com Madrid i Barcelona, tenint així l'oportunitat de millorar el servici públic amb més línies i més freqüències".

En aquesta línia, la representant municipal considera que aquesta dotació era un "deute històric" amb la ciutat.