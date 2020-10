Coronavirus.- Sanitat suspèn les pràctiques d'estudis de Ciències de la Salut, excepte per a l'últim curs

No obstant açò, l'alumnat dels últims cursos d'aquestes especialitats, així com de l'últim curs d'un màster oficial, quedarà exempt d'aquesta mesura preventiva a causa de la importància de la realització d'aquestes pràctiques en eixe nivell i la impossibilitat que puguen realitzar-les en anys successius, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

La directora general d'Assistència Sanitària, Mariam García Layunta, ha explicat que la decisió ha sigut motivada per "la necessitat d'extremar les mesures de control en els centres sanitaris".

En aquesta línia, ha indicat que "és imprescindible també que protegim els alumnes i els propis pacients, tant per la seua situació clínica com per la seua especial vulnerabilitat".