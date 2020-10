Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma altres 1.606 nous positius, la segona dada més alta de la pandèmia, i 7 morts

Així, amb aquests 1.606 casos confirmats per prova PCR o per mitjà de test d'antígens, la xifra total de positius se situa en 58.596 persones. Per províncies, els nous positius se situen 242 a Castelló (6.184 en total); 587 a Alacant (20.236 en total), i 777 en la província de València (32.172 en total). S'han reassignat 2 casos a la província d'Alacant i 3 a la de València, per la qual cosa el nombre total de pacients sense assignar és de 4.

Així mateix, la pressió assistencial segueix en augment en els hospitals valencians, amb un total de 1.061 persones ingressades, 43 més que ahir, de les quals 158 estan en la UCI, 11 més. Per províncies, 102 dels hospitalitzats estan a Castelló, amb 15 pacients en UCI; 360 en la província d'Alacant, 66 d'ells en la UCI; i 599 en la província de València, 77 d'ells en UCI.

Per la seua banda, el total de defuncions és de 1.801 persones: 262 la província de Castelló, 622 en la d'Alacant i 917 en la de València.

Així mateix, des de l'última actualització s'han registrat 822 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 56.343: 6.413 a Castelló, 18.921 a Alacant i 30.968 a València. A més, el total d'altes sense assignació ascendeix a 41. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 10.441 casos, la qual cosa suposa un 15,22% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.344.234, de les quals 1.188.327 han sigut a través de PCR i 155.907 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

La Comunitat Valenciana té en l'actualitat 49 casos positius en residències de majors (5 en la província de Castelló, 14 en la província d'Alacant i 30 en la província de València) i 7 centres de diversitat funcional (2 en la província de Castelló, 1 en la província d'Alacant i 4 en la província de València).

Així mateix, s'han notificat 11 residents positius, 7 treballadors i un mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 7 residències a la Comunitat Valenciana: 1 en la província de Castelló, 1 en la província d'Alacant i 5 en la província de València.