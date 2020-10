Vox acusa a Barbón de ser el responsable de la segunda ola por "su vanidad y su campaña de marketing"

En la segunda jornada del Debate de Orientación Política, el portavoz de Vox ha llegado a afirmar que todos los asturianos habían perdido algo durante la crisis sanitaria. "Todos menos usted, usted ha ganado", ha señalado Blanco, que ha acusado a Barbón de "valerse de una enfermedad para proyectar su imagen pública". "Mientras usted subía al cielo de la popularidad, Asturias bajaba a los infiernos de la enfermedad", ha señalado.

Del mismo modo, ha acusado al Gobierno socialista de "inmovilismo" y de utilizar la Covid-19 para realizar un "escapismo parlamentario". "Utilizaron el sufrimiento de los asturianos como excusa para no atender los requerimientos de esta cámara", ha acusado Blanco al PSOE, para añadir que "usaron el Covid como quien coge una toalla al salir de la ducha y taparse las vergüenzas".

En ese sentido, el diputado de Vox ha achacado los buenos datos de Asturias durante la primera ola al aislamiento y ha acusado al Ejecutivo autonómico de supeditar su gestión "a una sola enfermedad" a la que ha llamado "virus chino". "Asturias tiene muchos problemas que no han desaparecido, sino que se han agravado con el virus", ha indicado.

Del mismo modo, ha calificado de "vulneración de derechos humanos" que hubiera mayores que fallecieron por Covid-19 sin recibir el contacto de sus familiares. "De esa crueldad, de esa ignominiosa vulneración de los derechos humanos, ha sido responsable su gobierno", ha indicado.

Por otro lado, ha calificado medidas para contener la expansión del virus como el estado de alarma, los cierres perimetrales o el toque de queda como "medidas totalitarias propias de otra época" que no detendrán la pandemia "y acabarán de arruinar nuestra economía".

Además, ha acusado a la Consejería de Sanidad de "abandonar" a los profesionales y ha recodado las protestar en el Hospital de Cabueñes, para afirmar que muchos asturianos están acudiendo a la sanidad privada ante la situación generada.

"Céntrese en proteger a los más vulnerables, mayores y sanitarios, que no lo está haciendo, déjenos vivir a los demás, y deje de criminalizar a los jóvenes. Los jóvenes no son delincuentes, no tiene derecho a privarles de su juventud, como tampoco son criminales los hosteleros", ha reclamado.

Por otro lado, ha acusado a la consejera de Educación, Carmen Súarez, de "destruir" la escuela pública con una gestión que a su juicio es "un auténtico despropósito". Del mismo modo, ha culpado al Gobierno de "maltratar a los niños con necesidades especiales" para financiar "chiringuitos políticos" como Laboral Centro de Arte.

También ha calificado de "antidemocrático" que Barbón haya excluido a Vox del debate presupuestario y ha tenido críticas para el PP "al que ahora elogia Pablo Iglesias" y a la prensa "financiada con fondos públicos". Así, ha sido critico con el resto de grupos parlamentarios que "ya son una alfombra sobre la que usted camina". "Todos con el PSOE y contra Vox, su unica oposición", ha afirmado.

Para Blanco la gestión del PSOE también ha supuesto "liquidar el sector industrial asturiano" y ha achacado a la "presión fiscal de Asturias" la situación económica y de la despoblación. "Nadie en su sano juicio va instalarse en la segunda región de España con mayor presión fiscal", ha indicado, para acusar a Barbón de "juguetear con el bebé del monstruo nacionalista llamado oficialidad".