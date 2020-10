Coronavirus.- Los cuatro centros de Fundación Granada Educa han contabilizado dos casos en lo que va de curso

El concejal de Educación de Granada, Carlos Ruiz Cosano, ha dado este miércoles este dato, reconociendo la labor que se está desarrollando en estas escuelas y el "esfuerzo y compromiso tanto del personal directivo, como de los profesionales y de los padres y madres".

Ruiz Cosano ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno con la Fundación Granada Educa con un "notable incremento de la inversión municipal para establecer los protocolos sanitarios establecidos por la Consejería de Salud y de Educación de cara a garantizar la protección y evitar los contagios".

En este sentido ha explicado que cada centro concretó su propio protocolo de actuación para prevención frente al covid-19 en virtud de lo establecido en las instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021.

Así, los centros se han dotado de sistemas de protección y prevención como alfombrillas desinfectantes, dosificadores de gel hidroalcohólico en todas las puertas de acceso al centro y en otros puntos concretos (cocina, sala de reuniones, despacho, mascarillas para el personal, o guantes para los cambios de pañal).

Además se ha reforzado el servicio de limpieza y desinfección general de los centros con respecto a cursos anteriores. Estos protocolos y la responsabilidad de las familias están generando "muy buenos resultados", y, a día de hoy, tan solo se han detectado dos casos de coronavirus que, con la rápida intervención, no provocaron mayor incidencia lo que demuestra el "buen hacer en estos momentos de incertidumbre".

Respecto a las últimas novedades que conciernen a la Fundación, el concejal ha explicado en una nota que el Ayuntamiento va a llevar al próximo Pleno la modificación del artículo 16 de los estatutos para "atender al requerimiento realizado por el Protectorado sobre el voto ponderado que no se ajusta a legislación sobre Fundaciones, tanto la Autonómica como la Nacional y que no se respeta un principio democrático básico por el cual a un patrono le corresponde un voto".

En este sentido, ha desmentido las afirmaciones de distintos colectivos en relación a que el equipo de gobierno intenta evitar el debate en el seno de los órganos de gobierno de la fundación, dado que "lo único que busca el Ayuntamiento es velar por que tanto la Fundación Granada Educa como su Consejo de Patronos se ajusten a la normativa vigente".

"Hoy quiero manifestar que no es un capricho de este equipo de Gobierno el realizar esta modificación que, se ejecuta porque la actual no se ajusta a la legislación sobre fundaciones", ha remarcado Carlos Ruiz Cosano quien ha remarcado la "apuesta rotunda de este equipo de gobierno en las escuelas infantiles, que "no son solo palabras sino que se traduce en la prestación del servicio".

Es un compromiso que se refleja, según ha dicho Ruiz Cosano, tanto en la nueva oferta de empleo público del Ayuntamiento de Granada para técnicos superiores en Educación Infantil, cuyo plazo de presentación de solicitudes acaba de finalizar, como en el mantenimiento de prestaciones como el comedor infantil, "pese a que se ha producido una disminución considerable de la demanda por parte de los padres".

En la actualidad, el Consejo de Patronos de la Fundación Granada Educa está integrado por el Ayuntamiento, la Universidad, personal de las distintas escuelas y por padres y madres. Presidido por el alcalde de la ciudad, Luis Salvador, y con el concejal delegado de Educación, Carlos Ruiz Cosano, como vicepresidente, por parte del Ayuntamiento integran este órgano concejales del equipo de gobierno y de las distintas formaciones políticas con representación en el Consistorio.