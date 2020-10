L'Ajuntament de València exigeix "fets" sobre el Nou Mestalla: "Volem que aquest tap urbanístic se solucione"

Així ho ha asseverat la vicealcaldessa i regidora d'Urbanisme, Sandra Gómez, en una entrevista en la Cadena SER arreplegada per Europa Press. L'edil ha subratllat que donar una solució per a acabar l'estadi és "dels projectes més importants del mandat". "És vital per a la ciutat, per açò ens ho marquem com a prioritat des del departament d'Urbanisme".

En aquest sentit, ha subratllat que els terminis més determinants de l'Actuació Estratègica Territorial (ATE) dissenyada per a donar una eixida al Nou Mestalla "vencen i ha d'haver-hi una solució ja".

Gómez ha agregat que en la reunió mantinguda amb el club valencianista "esperava un pla". "No és enganyar a la realitat dir que portàvem molt de temps esperant, eixa era l'expectativa, un projecte, un calendari de terminis. Vaig trobar a faltar claredat i concreció", ha reconegut.

La representant municipal ha insistit que "els compromisos amb l'administració cal complir-los". "Hi ha uns terminis clars en l'ATE que cal complir. Aquest Ajuntament vol el millor per al València, però necessitem que hi haja carro perquè l'Ajuntament puga tirar d'ell", ha expressat.

"SERÀ MOLT DIFÍCIL COMPLIR L'ATE"

En aquesta línia, la regidora ha admès que li "inquieta que haja passat un mes i mig i encara no tenim notícies del projecte del València". "I serà molt difícil complir els terminis de l'ATE. Necessitem veure que hi ha una voluntat manifesta que se'n va a acabar l'estadi", assevera.

"Des de l'Ajuntament de València -ha continuat- demanem treball, que els tècnics del València vinguen amb el projecte i puguen treballar amb els nostres tècnics. Perquè volem ajudar-los, però necessitem voluntat i necessitem treball".

Respecte al Llevant, ha comentat que el club "ha decidit apostar per quedar-se en el seu estadi". "Hem firmat un protocol d'intencions per a ampliar l'estadi i adaptar-ho a les noves necessitats, amb la creació d'una nova plaça", ha conclòs.