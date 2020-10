La Comunidad Valenciana y Murcia piden a C-LM que "haga sus deberes" en depuración e infraestructuras

Así lo han expuesto la consellera de Agricultura, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Mireia Mollà, y el consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, quienes se han reunido en Elche (Alicante) con el sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y con la Comunidad de Riegos de Levante.

Desde los regantes se insiste en que el proyecto supondría "dejar a la mitad" los recursos disponibles, y por tanto, "sería inviable poder continuar con la actividad agrícola de hoy en día".

"Esto es un acuerdo político que sobrepasa un ámbito territorial y que tiene un objetivo claro, que es el interés ambiental y agrario de todos los que formamos parte de esta red", ha declarado Mollà.

En la misma línea, ha señalado que este trasvase es "básico e imprescindible" y cumple sus objetivos. "Espero que el Gobierno de España acepte las alegaciones, esto no se trata de ningún interés partidista, es una guerra por una cuestión obvia", ha matizado.

Asimismo, ambos dirigentes políticos han instado al Ejecutivo de Castilla-La Mancha a "hacer los deberes" en materia de depuración y contaminación del agua, así como hacer las inversiones en infraestructuras necesarias.

"Todo esto se resolvería si se invirtieran en las actuaciones necesarias de depuración en Castilla-La Mancha, es decir, no vamos a resolver un problema de contaminantes diluyendo el agua con ese caudal que se menciona en los Esquemas de Temas Importantes; vayamos a la raíz del problema para no cargar las espaldas de los regantes de la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía", ha indicado la consellera.

Por su parte, el consejero murciano ha puesto en valor la importancia económica, social y ambiental del trasvase ante "los ataques sectarios del Gobierno de España" a dicha infraestructura: "Es la principal herramienta para luchar contra la desertificación y el cambio climático", ha defendido.

SIETE "ATAQUES"

"Durante este año hidrológico han sido siete los ataques que ha recibido el trasvase Tajo-Segura; no podemos permitir que el Gobierno de España lleve a cabo medidas con el objetivo de eliminar estas infraestructuras que durante más de 40 años han unido a cinco comunidades autónomas y han llevado al desarrollo económico y social de todo el Levante español", ha declarado Luengo.

El consejero ha insistido en que "aquí no hay colores políticos" sino una "unidad para defender los intereses agrarios" y ha añadido que "no es necesario llevar a cabo subidas de caudales que pueden, de alguna forma, condicionar la llegada del agua" a la zona.

Por último, Mollà ha puesto encima de la mesa la posibilidad de buscar "un ámbito judicial" si el Gobierno de España no acepta las alegaciones al EPTI. "Vamos a defender el trasvase hasta donde haga falta; si las alegaciones no se tienen en consideración, algo que no contemplo, pues nos tendríamos que ir a un escenario con un ámbito judicial", ha detallado.

Las aportaciones al Esquema por parte de la Comunitat Valenciana -el plazo de presentación termina el 30 de octubre- defienden dedicar recursos al estudio de modelos para incrementar la calidad del agua en todo el recorrido de la demarcación, con especial incidencia en los tramos del Tajo Medio frente al incremento "injustificado" de los caudales ecológicos.

El aumento del caudal ecológico "puede parecer a algunos una solución a corto plazo que conduciría, según las estimaciones, a una reducción del 20 por ciento, de los volúmenes que se podrían trasvasar", sostiene la Generalitat Valenciana, que apela a la regeneración hídrica, al diseño de una agricultura de precisión y a la modernización de regadíos, en lo que coincide "plenamente" con los regantes.

Luengo ha confirmado que su gobierno presentará sus aportaciones "en los próximos días" y exigirá una modificación del documento al considerar que "se está confundiendo a la sociedad haciendo creer que el aumento del caudal ecológico del Tajo, lo que supone un descenso del agua trasvasable al Segura, es la única forma de alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua, algo que vamos a demostrar que no es cierto y que hay otras vías para garantizar la sostenibilidad ambiental del ecosistema son afectar al trasvase".

"MÁS RECORTES" ESTE OCTUBRE

Por otro lado, los regantes han criticado que se han vuelto a producir "recortes" en el trasvase aprobado para este mes de octubre.

"El Ministerio solo ha concedido 5,5 hectómetros cúbicos para regadío este mes, por lo tanto, vuelven a recortarnos a menos de la mitad y no han hecho caso a la Comisión Central de Explotación", han indicado.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha acordado trasvasar 13 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía durante el mes de octubre, aunque esta transferencia de agua no se efectuará hasta que terminen las obrasen La Bujeda.

De este volumen, 7,5 hm3 se destinarán a abastecimientos urbanos y 5,5 hm3 para regadío. Un volumen que quedará almacenado hasta que el sistema vuelva a estar operativo.