'Sálvame' destapa el supuesto montaje de Fani y Christofer para vender su ruptura

Fani Carbajo y Christofer Guzmán llevan semanas protagonizando horas de contenido en Sálvame y Sábado Deluxe por los difíciles momentos que están viviendo tras romper y dejar de vivir juntos. Sin embargo, esta situación podría no ser del todo fiel a la realidad, según han contado en el programa de Jorge Javier Vázquez.

Christofer se pronunció el pasado sábado sobre las apariciones que protagonizaban en televisión, algunas con Rubén, el soltero con el que ella le fue infiel en La isla de las tentaciones. "No me compensa", alegó el chileno.

Según contó ella, los sentimientos que tiene hacia él ya no son los mismos y no está enamorada. Pero van con cautela con su ruptura, pues entran muchos otros factores de por medio, como el hijo de ella que quiere a Christofer como a un padre. "Lo que yo no quiero es decirle 'se acaba 100% del todo' y luego volver con él", declaró la madrileña en Viva la vida.

Sin embargo, la relación de ambos podría ser más cercana de lo que dicen, pues un testigo se puso en contacto con Sálvame para mostrarles lo que vio el domingo en una discoteca de Móstoles y que podría demostrar que es un montaje.

Tal y como publicó ella en su Instagram, estuvo en el local con unos amigos, pero en realidad allí estaba con Christofer también. "Estaban en el reservado, había tres personas: Christofer, Fani y otro chico", contó el testigo. Y es que parece que en las publicaciones en redes evitó que saliera el chileno.

"Estaban ahí como si nada, como si estuvieran de pareja y haciéndose fotos", aseguró. En el vídeo que difundió, se podía ver a ambos de fiesta como si nada solo un día después de que Christofer acudiera a Sábado Deluxe y llorara al hablar de su ruptura con la exsuperviviente.

Además, no solo fue su actitud, sino que se besaban y se abrazaban, con una actitud que aseguró que claramente era de pareja. "Si se supone que no estáis, no sé qué hacéis juntos, y más tan acaramelados como estaban. Me parecía un montaje", añadió el testigo.

Fani quiso aclarar el tema en Sálvame a través de un mensaje a Kiko Hernández, texto que el colaborador resumió: "Fui al garito de mis amigos, que a la vez son amigos de Christofer. Llevamos ocho años compartiendo el mismo grupo de gente. Él estuvo, sí, ¿y qué pasa? ¿Tenemos que odiarnos y dejar todo de lado?".

"No lo voy a negar, nos vimos en ese garito. Habrá fotos pero 0 actitud de pareja de verdad", concluyó Fani, contradiciendo al testigo.