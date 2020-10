L'Ajuntament de València no descarta tancar el cap de setmana els cementeris

L'Ajuntament de València no descarta tancar els cementeris aquest cap de setmana, festivitat de Tots Sants si la situació epdemiológica empitjora i en cas que es mantinga oberts desaconsella que persones majors i altra població de risc acudisquen dissabte i diumenge i avancen les visites.

Així ho ha assenyalat el regidor de Cementeris i Servicis Funeraris, Alejandro Ramón, abans de realitzar un recorregut pel Cementeri General de València per a efectuar la supervisió del dispositiu especial de Tots Sants.

Sobre aquest tema, ha explicat que el protocol de seguretat que va remetre la Conselleria de Sanitat per a la festivitat de Tots Sants no ha variat per l'empitjorament que està registrant la situació epidemiològica. No obstant això, ha assenyalat que estan a "expenses" de rebre una nova orde i de l'evolució de la pandèmia perquè "no descarta tancar el cementeri el dia 1, fins i tot dissabte".

Ramon ha explicat que el dispositiu especial de Tots Sants, el qual enguany s'ha reforçat amb noves mesures de seguretat per la covid-19: el control de l'aforament en tots els cementeris a través de tecnologia led infraroig i la divisió del Cementeri General, el tercer més gran d'Espanya, en quatre zones, amb accessos separats i independents, per a assegurar que no se supera el nombre màxim autoritzat de persones.

Igualment, ha demanat que les visites es realitzen "de manera escalonada" perquè no hi haja aglomeracions i ha recomanat que "aquelles persones majors o amb una situació delicada de salut eviten acudir als cementeris aquest cap de setmana".

"Portem setmanes fent una crida a la població perquè avance la seua visita i no espere el dia 1 de novembre, que, a més, és diumenge, és cap de setmana", ja que "el que estem intentant evitar precisament és que eixe cap de setmana, eixe dia 1, es produïsca una aglomeració".

Al respecte, ha destacat que "alguna cosa que sí que estem notant, sobretot a partir del dissabte passat, del diumenge, del cap de setmana, quan si que va haver-hi una gran afluència de gent" i també "ara entre setmana, a pesar de ser dies laborables, sí que s'aprecia que la gent en gran part està avançant les seues visites".

Aforament restringit

L'edil ha recordat que l'objectiu de l'Ajuntament és "oferir el servici de visites amb la major normalitat possible", respectant les normes sanitàries decretades per les autoritats, entre elles, "l'aforament restringit a una persona per cada 2,25 metres quadrats".

Per a açò, s'instal·larà una tecnologia de led infraroig en els accessos de tots els recintes funeraris que "indica en temps real tant la gent que està entrant com la gent que està eixint", de manera que "podem conéixer l'aforament en tot moment".