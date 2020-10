UGT critica los impagos de dos meses de la Junta a trabajadores de la educación concertada

Al respecto, la delegada de Educación, Mercedes García Paine, ha señalado a Europa Press que son "conscientes" de dicho retraso en el abono de las nóminas de algunos de estos docentes de nueva incorporación debido a las "bajas médicas sobrevenidas de parte del personal" que las gestiona. No obstante, ha aclarado que parte de esos retrasos se deben a la "documentación incompleta" por parte de los propios centros.

UGT, en un comunicado, ha señalado que el servicio de retribuciones está compuesto por tres trabajadores y dos de ellos se encuentran ausentes, "lo que está provocando un retraso en la fiscalización de los datos y esto está repercutiendo en que los trabajadores de los centros concertados lleven sin cobrar varios meses".

"No entendemos que un sector que en estos momentos está recibiendo una fuerte inversión económica como consecuencia de la pandemia que estamos padeciendo no haya previsto el refuerzo de esta área, dejando a trabajadores en serios problemas económicos", han sostenido, al tiempo que han trasladado que ya presentaron una queja formal por registro a la delegada "hace un mes y no han arreglado nada".

"En estos tiempos tan excepcionales y difíciles nuestros docentes están expuestos a una situación de vulnerabilidad y de extrema responsabilidad. Ellos y ellas son un ejemplo de compromiso y están al pie del cañón construyendo una sociedad mejor en momentos tan delicados como estos. Si encima no cobran por todo ello, nos parece inaceptable e intolerable", han recalcado desde la sección sindical de UGT-FeSP.

NUEVO PERSONAL

García Paine ha sostenido que se ha reforzado con nuevo personal el área encargada de las nóminas de los docentes de centros concertados de la provincia para agilizar su tramitación. "La Delegación es consciente del retraso que haya podido sufrir el abono de las nóminas de algunos docentes de nueva incorporación, motivado por las bajas médicas sobrevenidas de parte del personal dedicado a gestionarlas", ha manifestado.

Del mismo modo, ha precisado que parte de dicho retraso "se debe a la cumplimentación incompleta de la documentación por parte de los centros", por lo que ha hecho un llamamiento "a que extremen su celo en estos trámites".

En todo caso, ha agregado la delegada, "existe un compromiso por parte de la Delegación para que la situación se encuentre regularizada para la próxima nómina, siempre que los centros comuniquen las incidencias correctamente".