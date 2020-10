Coronavirus.- PSOE y Podemos-IU pedirán en el Pleno un dispositivo especial para personas sin hogar

Ambas formaciones han criticado la "dejadez municipal" en este asunto después de unas declaraciones del alcalde de Granada, Luis Salvador, sobre la ausencia de medidas extraordinarias para, según han precisado desde la oposición, "atender a las más de 180 personas que en nuestra ciudad viven en la calle".

Es, para PSOE y Podemos-IU, que han comparecido conjuntamente este miércoles, "un ejemplo más de que estamos ante un gobierno municipal que vive ajeno a los problemas de miles de familias en nuestra ciudad, algo que ya nos ha quedado muy claro durante este año y medio, y de manera más concreta desde el inicio de esta crisis tan terrible".

Para la edil del PSOE Nuria Gutiérrez, "la actitud del actual máximo responsable de la ciudad denota que Luis Salvador carece de escrúpulos y que el área de Derechos Sociales de esta casa no pinta nada en el bipartito, a pesar del esfuerzo que hacen todos los profesionales que trabajan en ella".

Ante esta situación, la edil ha apuntado que PSOE y Podemos-IU han preparado una iniciativa de Pleno para exigir "atención especial a estas personas, porque no han hecho absolutamente nada para prepararse para una eventualidad como esta segunda ola, y porque las personas sin hogar también tienen derechos, también tienen dignidad y también tienen que recibir la atención de un Consistorio al que PP y Cs han cubierto de alambre de espino para todas esas familias que peor lo están pasando".

Por su parte, la concejal de Podemos-IU Elisa Cabrerizo ha pedido, en primer lugar, la apertura del Centro de Alta Tolerancia durante todo el año como medida urgente para estas personas que se ven "desprotegidas ante una pandemia que les afecta más aún por vivir en la calle" y que "necesitan ser cuidados".

Cabrerizo ha señalado que "seguimos esperando que el Ayuntamiento cumpla y dé respuesta a todas esas personas sin techo y que están muy expuestas tanto al contagio del virus como a propagarlo a otros", por lo que considera esencial que, también, la Unidad Móvil de la Cruz Roja que normalmente los atiende, pueda ofrecerles "un control sanitario de síntomas".

Desde Podemos-IU ha reiterado que se trata de "una segunda ola muy virulenta", por lo que la concejal de la coalición se ha preguntado qué ha cambiado para que el concejal de Derechos Sociales de Granada, José Antonio Huertas, "abandone a estas personas y no ofrezca una solución como sucedió con la habilitación del Paquillo Fernández en el anterior estado de alarma".

La concejal de la formación ha exigido que el Ayuntamiento deje a un lado su "postura aporófoba y discriminatoria" y trabaje para proteger "a todos los ciudadanos", buscando también instalaciones tanto municipales como privadas, que puedan servir para dar respuesta a "esta necesidad humana que también ha puesto de manifiesto la pandemia del covid".

Este pasado martes, la Delegación de Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por unas declaraciones del alcalde de la capital granadina que consideró una muestra de "aporofobia".

A este respecto, este miércoles, Salvador ha pedido colaboración a los colectivos que trabajan con personas sin hogar para abordar los problemas que puedan surgir en su asistencia en el actual contexto de restricciones a la movilidad para frenar la segunda ola de la pandemia de covid-19, y ha rechazado las críticas por "aporofobia".

"No me gusta la pobreza", ha señalado el alcalde, quien ha agregado que trabaja para que "haya los menos" pobres que sea posible, por lo que no se ha dado por "aludido con esa palabra rara".

A su vez, ha asegurado que el Ayuntamiento está trabajando con otros consistorios para ir avanzando en propuestas desde el área municipal de Servicios Sociales, si bien, a diferencia, de momento, del anterior periodo en que estuvo activado el estado de alarma contra el coronavirus, las instalaciones deportivas no van a poder estar a disposición de este colectivo pues están todas "operativas" con sus actividades.