Cvirus.- El alcalde pide colaboración para trabajar con personas sin hogar y rechaza críticas por "aporofobia"

A preguntas de los periodistas este miércoles, Salvador ha calificado de "absurdo" pensar que pueda tener "aversión a los pobres" cuando fue "el primer alcalde de España" en impulsar un operativo como el articulado por el Ayuntamiento de Granada en el Palacio de Deportes durante el confinamiento decretado en la primera ola de la pandemia, cuyo coste ha cifrado en unos 800.000 euros.

"No me gusta la pobreza", ha señalado el alcalde, quien ha agregado que trabaja para que "haya los menos" pobres que sea posible, por lo que no se ha dado por "aludido con esa palabra rara".

Ha lamentado que, en un momento como el actual, se pueda apostar por una "política de desgaste", o "de ataque", en vez de proponer medidas concretas, y ha pedido colaboración a los colectivos especializados ante un "problema histórico".

Mientras tanto, ha asegurado que el Ayuntamiento está trabajando con otros consistorios para ir avanzando en propuestas desde el área municipal de Servicios Sociales, si bien, a diferencia, de momento, del anterior periodo en que estuvo activado el estado de alarma contra el coronavirus, las instalaciones deportivas no van a poder estar a disposición de este colectivo pues están todas "operativas" con sus actividades.

La Delegación de Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía interpuso este pasado martes una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por unas declaraciones del alcalde de la capital granadina que consideró una muestra de "aporofobia".

Según este colectivo, estas declaraciones vinieron a agravar "la situación en la que se encuentran las personas sin hogar en la ciudad desde hace años", después de unas declaraciones en que Salvador, este pasado lunes, a preguntas de los periodistas en relación al toque de queda nocturno y la situación de este colectivo, explicó que se está trabajando desde los servicios sociales para la puesta en marcha de un futuro albergue donde puedan estar, y aludió al riesgo de un posible "efecto llamada".