Angy Fernández, Melani Olivares, Marisol Ayuso... Las actrices que critican el salto a la interpretación de Gloria Camila

Gloria Camila tendrá un papel en Dos vidas, la serie diaria que prepara La 1 con Bambú Producciones. Este será el primer proyecto profesional de la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado en el ámbito de la ficción, lo que no ha gustado a algunas actrices de profesión, tal y como recogió Sálvame el pasado martes.

Aunque la noticia del salto de la influencer al mundo de la interpretación se anunció el pasado 22 de octubre, el programa de Telecinco ofreció los testimonios de algunos rostros del cine y las series en España: Marisol Ayuso,Melani Olivares, Freda Lorente, Teté Delgado, Mar Regueras y Angy Fernández.

"¿Esta señorita es actriz? No ha estudiado, no es actriz... Pero, ¿usted qué es lo que ha hecho en esta profesión? ¿Qué trayectoria tiene usted de trabajo? Es que no entiendo nada", opinó Marisol Ayuso, considerando que "juegan con la profesión, que no se la respeta. La ignorancia es muy atrevida".

Por otro lado, Freda Lorente reflexionó sobre el papel que le habrían ofrecido a la joven: "Una protagonista no le habrán dado, será un papelito. La gente no se moja de esa manera. Una protagonista con alguien que no ha hecho nada...".

"La interpretación es ejercitarse y es tener una profesionalidad. Si tú eso no lo sabes hacer, pues durarás tres telediarios. No creo que Gloria Camila me quite a mí un personaje. Primero, porque le llevo 27 años, ¿sabes?", dijo Melani Olivares.

Por su parte, Teté Delgado fue rotunda: "Me parece una falta de respeto hacia los actores en general. Si la gente luego se acostumbra a ver series de mala calidad y las sigue consumiendo... Últimamente se están mezclando tanto los realities con la interpretación y con la actuación".

"Somos muchos y muchas los que estamos sin trabajar"

Otra actriz que critica la situación es Mar Regueras, a la que le parece "fatal". "Somos muchos y muchas los que estamos sin trabajar. Ni tener una nominación, ni tener un Goya, ni tener una carrera, ni llevar 20 años de profesión sirve para nada. Lo único que sirve son las redes sociales: Instagram, TikTok y poco más. Y si no tienes seguidores no eres nadie", dijo al magacín de Telecinco.

Por último, Angy Fernández reconoció que le gustaría haber tenido la misma oportunidad que Gloria Camila: "A mí me encantaría estar trabajando ahora mismo. Si nos deja hueco a los demás también, bien. Yo creo que ella con todo lo que ha vivido ya, con el exnovio que tiene, yo creo que ya bastantes críticas ha tenido ya".