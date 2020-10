Salva, a Maje: "Confía en mí, igual tienen a algún sospechoso con antecedentes y a mí no me están investigando"

Este miércoles continuaba el juicio a la viuda negra de Patraix y a su examante salva por el asesinato del marido de ella. Solo un día después de declarar los dos acusados, se han escuchado una treintena de conversaciones telefónicas entre Maje y Salva y otros familiares.

En ellas, Maje y Salva muestran sus sentimientos, aunque ella tiene otra pareja, José, con quien pronto se va a vivir tras la muerte de su marido. Él, dice, le da estabilidad, pero en otros audios declara su amor a Salva. "Salva, es que yo cada día te quiero más, me sonrojas más", le dice Maje. "Tú y yo hemos conectado de forma muy especial. Lo sé, que te cuesta mirarme a los ojos", responde él.

En las conversaciones escuchadas en la sala, Salva, autor material del crimen confeso, se muestra convencido de que no le están investigando e intenta en todo momento proteger y calmar a Maje. "No temas, confía en mí, igual tienen a algún sospechoso con antecedentes y a mi no me están investigando".

Entre los audios, Maje y Salva también hablan de los trámites para cobrar la herencia y de la presión que tiene de su excuñado para que arregle los papeles cuanto antes. También se escuchan conversaciones de Salva con otro amigo, al que cuenta lo "enganchada" que tiene a Maje y que no pueden formalizar su relación por la situación sentimental de él, casado y con una hija, y por lo que le sucedió al marido de ella. "No pensamos en nada, vivimos al día".