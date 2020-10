Cvirus.- Cano recalca que el brot de la Policia Local de València és "puntual" i se solucionarà "en els pròxims dies"

Així mateix, ha subratllat que "es pot dir alt i clar" que, de les grans urbs espanyoles, València és "una de les ciutats, si no la que menys contagis ha tingut en la plantilla de la Policia Local des de març fins a hui". "Alguna cosa bé s'estarà fent per part de tots", ha asseverat.

Cano ha realitzat aquestes manifestacions a preguntes dels mitjans després de participar en la constitució de la Comissió Mixta de Seguiment de la Covid-19 entre l'Ajuntament i la Conselleria.

L'edil ha demanat "no exagerar" i ha comentat que el brot "s'està contenint". "És un cas puntual, no hi ha cap cas greu ni que requerisca hospitalització i, per tant, tot se solucionarà en qüestió de dies", ha recalcat.

En aquesta línia, ha ressaltat que el brot de Covid "no ha tingut una gran afectació" ni en els torns ni en l'organització diària d'aquest cos. "No és ni una fallida ni un problema de seguretat", ha insistit.

Sobre aquest tema, l'alcalde de València, Joan Ribó, -qui ha coincidit que la incidència d'aquest brot, amb 15 agents d'una plantilla de 1.500 "no és significativa"- ha puntualitzat que "el que ha passat en la Policia és el mateix que ha passat en altres servicis de funcionaris de l'Ajuntament: no hi ha cap (brot) per causa laboral, sinó per origen social o familiar".

Respecte a que cinc dels agents contagiats contragueren el virus després de participar en un esmorzar recent, el primer edil ha declarat: "El que ens diu Sanitat és que els brots són fonamentalment per dos motius: familiars o socials. Per la indicació que tinc respecte a la Policia és que hi ha indicadors raonables que ho relacionen amb un acte fora de la seua activitat laboral. No puc opinar sobre aquest tema, no tinc més dades, però coincideix amb la tònica general de la ciutat".