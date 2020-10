Centos de persoas claman en Santiago contra as restricións á hostalaría e esixen un plan de rescate

Os responsables destes locais insisten en que non son un problema, senón "parte da solución" e apelan a que o sector representa preto do 20 por cento do PIB galego e vese sometido a medidas "desproporcionadas", a pesar de que o Ministerio de Sanidade reduce os gromos en locais de lecer a un 2,1% do total e ao 4,7% dos casos activos.

O sector concentrouse sobre as 11,00 horas na Praza do Obradoiro compostelá, cun cumprimento escrupuloso da normativa e das medidas de distanciamento interpersoal. Os actores Federico Pérez e Patricia Vázquez puxeron voz ao manifesto e ás reivindicacións dos negocios composteláns, que denuncian a situación "insustentable" na que se atopan.

Os traballadores e representantes destes negocios reclaman diálogo e que a Asociación de Hostalaría e do lecer nocturno poida estar nos foros nos que se debate e discútese sobre o sector e censuran que "non existe un plan de rescate, máis aló de anuncios improvisados que non se concretan", da man do Goberno galego.

Neste sentido, denuncian a "criminalización" á que ven sometidos, do mesmo xeito que noutros sectores da sociedade, a pesar de que Galicia é o terceiro territorio pola cola en número de casos por 100.000 habitantes e de que a súa actividade estivo marcada polo cumprimento "escrupuloso" das medidas de seguridade, como demostra a "práctica inexistencia de sancións que existen".

MEDIDAS DE SEGURIDADE

De feito, a seguridade marcou completamente a protesta. A marcha saíu do emprazamento con filas totalmente organizadas polas propias entidades convocantes, e que estiveron vixiantes durante todo o traxecto da manifestación.

A comitiva estivo composta por centos de traballadores e caras coñecidas dos locais e negocios da capital galega, tanto do lecer nocturno como da propia restauración.

En declaracións aos medios, Lois López, da directiva da Asociación Hostalaría Compostela, calculou o apoio do sector na manifestación entre 1.500 e 2.000 persoas e reivindicouno para evidenciar o rexeitamento ás medidas "desproporcionadas" que sofren, as mesmas que outros territorios que contan cunha incidencia acumulada "que triplica" a galega.

En todo caso, "se esas medidas son as que teñen que ser e se non hai outra maneira de combater á pandemia", advertiu, deben acompañarse dun plan de rescate económico para que estes negocios poidan afrontar os gastos fixos e non se vexan obrigados a decretar o peche.

Respecto diso, asegurou que os cálculos que manexan indican que o 30 por cento dos establecementos veranse obrigados a "pechar definitivamente" no caso de que non existan estas axudas, necesarias para "poder seguir mantendo estes negocios".

APOIAR AOS PREXUDICADOS

A marcha contou, á súa vez, co apoio dos diferentes grupos políticos da corporación compostelá e coa presenza do rexedor local, Xosé Sánchez Bugallo.

O alcalde trasladou o seu respecto ao cumprimento da normativa, unha cuestión que non é "contraditoria" coa necesidade de que se impulsen medidas para aqueles sectores que "ven gravísimamente afectados" pola execución destas restricións e que están en situacións "moi precarias", ao ter que seguir asumindo o pago de alugueres e impostos, entre outros.

"Isto é como unha guerra e hai un mando único. Se se quere gañar a guerra o que non podemos dedicarnos é a cuestionar as directrices que establece ese mando", recoñeceu, pero para advertir a "quen dita" estas directrices de que ten que "ser consciente do alcance e consecuencias" destas medidas e elaborar un plan de compensacións para apoiar aos prexudicados.