Cvirus.- Un jutge condemna Sanitat per l'absència d'EPI als metges en la primera onada i li obliga a subministrar-los

20M EP

Un jutjat d'Alacant ha condemnat la Conselleria de Sanitat per l'absència de mesures de protecció dels facultatius en la primera onada de la Covid-19 en considerar que "va incomplir la normativa sobre la prevenció de riscos laborals". Així mateix, ha obert la via als sanitaris afectats perquè acudisquen a la jurisdicció contenciós-administrativa per a instar la responsabilitat patrimonial generada per un funcionament anormal de l'Administració Estat-CA.