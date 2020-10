Cvirus.- Ribó sobre tancar la Comunitat: "Si les mesures no s'apliquen a l'eixida, hauran d'aplicar-se a l'entrada"

Ribó ha realitzat aquestes manifestacions a preguntes dels mitjans després de participar, juntament amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la constitució de la Comissió Mixta de Seguiment de la Covid-19 entre l'Ajuntament i la Conselleria.

Interrogat per la seua opinió sobre la possibilitat de restringir els accessos i eixides al territori autonòmic, l'alcalde ha dit que en aquest assumpte pensa "el mateix que el president de la Generalitat, Ximo Puig".

Així, ha considerat "imprescindible" adoptar mesures en un moment en el qual el que estan fent comunitats com "Castella i Lleó, Castella-la Manxa, La Rioja o Aragó". "Em dona la sensació de que si no s'apliquen a l'eixida, s'han d'aplicar a l'entrada. Crec que m'explique amb claredat", ha postil·lat.

ACTES NADALENCS

D'altra banda, el primer edil ha sigut interrogat sobre la cancel·lació d'actes nadalencs. Sobre aquest tema, Ribó ha recordat que a València ja s'ha suspès Expojove i la celebració de cap d'Any i la pretensió de "fer només les coses de les quals es tinga la certesa que es poden fer en condicions de seguretat sanitària".

"És molt difícil planificar a dos o tres mesos perquè la situació és molt canviant. Ningú sap el que va a passar d'ací a un mes i és molt més difícil saber què passara dins de quatre", ha fet notar.

En tot cas, Ribó manté la postura que sempre ha exposat "tant davant empresaris i gent del teatre": "El que es puga fer amb seguretat s'ha de fer, perquè aquesta ciutat ha de continuar vivint, però solament allò que es puga fer en condicions de màxima seguretat".

És per tant, ha prosseguit, "una crida a no quedar-se assegut però a moure's amb total seguretat, tal com explicita Sanitat".