El cierre de la residencia para personas con enfermedad mental de Afaem en Camarena deja 28 empleados en la calle

El presidente de esta asociación, Francisco José Piedra, ha calificado, en declaraciones a Europa Press, la situación de "dolorosa" y "tristísima", pues tras destacar la gran labor social que durante años han realizado los trabajadores de estos recursos ha lamentado que hayan acabado en el paro.

A la espera de que lo 29 usuarios que en la actualidad atienden en Torrijos y Camarena sean reubicados en otros dispositivos, Piedra ha asegurado que serán los bancos los que se queden con las instalaciones tanto de la residencia como de las viviendas tuteladas, pues sobre ellas pesa un hipoteca que Afaem no puede afrontar al haberse declarado insolvente.

Esta asociación, integrante de la Federación Salud Mental de Castilla-La Mancha y Confederación Salud Mental que surgió tras la reforma psiquiátrica para dar respuesta a las necesidades de este colectivo, ha explicado que los recursos que hasta ahora ha gestionado en ambas localidades acogían a estos pacientes, que, por problemas psicopatológicos, o por problemas en los recursos personales en sus familias, tienen dificultades en su convivencia.

Siendo la primera de estas asociaciones que contó con una residencia en Castilla-La Mancha, se ha encargado de los pacientes derivados por parte de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, que hasta ahora ha facilitado la mayor parte de la financiación de estos recursos.

MENOS FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN

"Los problemas económicos de la entidad comienzan cuando, a raíz de la crisis financiera de 2009, se toma la decisión de rebajar el precio-plaza, rebaja que ha quedado congelada desde 2012. Aunque esta decisión también afecta a otras residencias de Castilla-La Mancha, debido al pequeño tamaño de la residencia de Camarena, los gastos generados para cubrir la ratio personal-usuario es más elevada que en otras residencias", han indicado desde Afaem.

Y es que, según ha manifestado, al estar congelados los ingresos que recibía de la Administración, el mantenimiento de estos recursos se hacía cada año más insostenible, por lo que ha tenido que recurrir, a otras fuentes de financiación, como la ampliación de tres plazas residenciales o la creación de un Centro Formador, a través de la Fundación FSC Inserta, medidas que no han sido suficientes.

"Las plazas no han sido cubiertas, el centro de formación no se ha podido crear y los cursos han sido suspendidos a causa de la pandemia del coronavirus, aunque el centro se ha mantenido libre de él", han lamentado desde la asociación, que ha intentado que un gran grupo económico asumiera la gestión del centro, posibilidad que no ha podido prosperar ante el impedimento legal de que una empresa privada llevara a cabo esta función social.

"La consecuencia final es la quiebra económica de la asociación, que ya no puede pagar al personal que atiende a los usuarios", ha lamentado Afaem, que ha reclamado que antes de que los pacientes se dispersen por distintas residencias y viviendas supervisadas, "sería bueno para todos el concierto con entidades que puedan generar servicios de alto valor social, como ocurre en otras comunidades autónomas, con un buen hacer exigido y perfectamente demostrable hacia la Administración".

Por último, Afaem Despertar ha alertado "del impacto que esta situación genera en los usuarios, personas emocionalmente vulnerables, que han creado una red de relaciones con la población general, con los profesionales, y con otros usuarios entre sí, y que habían manifestado repetidamente su satisfacción por la atención recibida".

"Gracias a este soporte acogedor entre usuarios y profesionales, cuya dedicación excede con creces lo exigible profesionalmente, Afaem Despertar había recibido el sello de calidad europeo de EFQM +300 en febrero de 2020", ha terminado destacando.