Esta caja 'made in Spain' dispara iones, podría fulminar la Covid del aire en 10 minutos y "acaba con el 99% del virus"

La ventilación del aire en los espacios cerrados ha pasado a ser algo fundamental con la pandemia de coronavirus. Al tratarse de un virus que se transmite fundamentalmente por las secreciones respiratorias, las habitaciones cerradas y/o sin ventilación son especialmente favorables para su transmisión.

De hecho, en muchos colegios están optando por mantener las ventanas de las aulas abiertas para renovar el aire y disminuir así el peligro de contagio entre alumnos y profesores; una solución que se vuelve más complicada a medida que las temperaturas van disminuyendo con la llegada del invierno.

Por ello, un nuevo sistema de desinfección que neutralice el virus en escasos minutos, podría ser una nueva opción útil y eficaz de limpiar el aire; ya no solo de los colegios, sino de otros establecimientos, como pueden ser los hospitales o comercios. Es precisamente en lo que están trabajando desde 'Cedrión', una empresa dedicada al diseño y fabricación de dispositivos de viento iónico, que está desarrollando un dispositivo capaz de desinfectar totalmente tanto el aire como las superficies.

"Lo que hacemos son unos dispositivos que generan plasma. Es decir, sometemos al aire ambiente a un campo eléctrico muy fuerte", explica a 20minutos Enrique Medina, CEO de 'Cedrión'. "Entonces, dentro de las partículas neutras del aire, se arrancan esos electrones y se generan iones, que son partículas un poco más grandes", añade.

Dentro de este proceso, cuenta Medina, se pueden generar hasta 70 especies diferentes (rayos ultravioletas, peróxidos, ozono, óxidos de nitrógeno, etc.). "Esas partículas tienen una vida útil muy corta – porque son muy inestables – y en seguida se vuelven a recombinar para ser otra vez partículas neutras del aire. En ese tiempo que están 'vivas', son una de las tecnologías más prometedoras para acabar con virus y bacterias", afirma.

Capaz de desinfectar en 10-12 minutos

En 'Cedrión' llevan trabajando en este sistema desde el brote de listeriosis originado en el verano de 2019 en la carne mechada 'La Mechá'. "Estuvimos probando cómo matábamos las bacterias con este plasma; con estos iones generados a través de aire. Y obtuvimos unos resultados bastante interesantes", asevera Medina. "Entonces, con la llegada de la Covid-19, lo que hemos estado probando es si podíamos hacer lo mismo para el virus".

Inactivación de listeria en un minuto. Cedrión

De esta forma, han estado experimentando en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, con un tipo de coronavirus (que no es el SARS-CoV-2) y que alcanza a los cerdos, no a los seres humanos. "Hemos obtenido unos resultados magníficos, acabando en alrededor de 10-12 minutos con más del 99,9% de las células que estaban infectadas con el virus", asegura el CEO de Cedrión.

"El objetivo es generarlo tanto para hospitales, como para todos los espacios que tienen virus y bacterias"

Ahora, el siguiente paso es probar con el nuevo coronavirus. Según cuenta Medina, ya han acordado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y con el Centro Nacional de Biotecnología (uno de los encargados en trabajar en la vacuna contra el coronavirus) para poder probarlo en su laboratorio a partir de noviembre, y esperan tener listo el dispositivo para distribuirlo entre diciembre y enero de 2021. "El objetivo es generarlo tanto para hospitales, como para todos los espacios que tienen virus y bacterias que se transmitan de esta misma manera", explica.

Limpia tanto el aire como las superfícies

Esta tecnología cuenta con dos grandes aplicaciones. Por un lado, se trata de una caja (de aproximadamente el tamaño de la torre de un ordenador) que, "en una habitación con gente, lo que hace es mover el aire, mientras mata los virus y las bacterias; de forma que tú estés siempre respirando aire limpio dentro de ese espacio". El sistema, además, no requiere de ningún ventilador, por lo que no produce ningún sonido, ya que tampoco tiene partes móviles.

Por otro lado, el dispositivo sería capaz también de limpiar las superficies cuando no haya nadie en el interior de la habitación. "En esa misma caja, si en vez de tener contenidos a los iones (que son los que están limpiando el aire), los sacas, lo que hacen al final es generar una atmósfera que desinfecte las superficies de una habitación; tales como mesas, telas, metales, etc.". En definitiva, se trata de un sistema completamente autónomo, que no requiere de ningún consumible, y que en aproximadamente media hora podría limpiar todas las superficies de una habitación.

"Nuestro objetivo es que sea un sistema portátil y muy pequeño. Estamos pensando en que pueda limpiar entornos de entre 30 y 35 metros cuadrados; por lo que, para espacios más grandes, lo lógico sería introducir más sistemas”, afirma Medina.

Banco de pruebas del sistema. Cedrión

Útil para neutralizar otros virus y bacterias

Además, esta tecnología innovadora sería capaz también de neutralizar otro tipo de virus y bacterias, lo que la convertiría en una herramienta muy eficaz para desinfectar cualquier espacio. "Nosotros ahora mismo estamos muy centrados en los coronavirus, hemos probado y seguimos probando en la Facultad de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con las distintas bacterias (listeria, pseudomonas, estafilococos, etc.) más comunes en entornos de alimentación y en hospitales", explica Enrique Medina, añadiendo que el fin es fabricar un dispositivo que esté limpiando el aire de manera constante, "lo que pasa que ahora es más urgente este tipo de virus".

Este sistema, por lo tanto, es una solución cómoda y eficaz a uno de los problemas principales hoy en día: la transmisión de la Covid-19 en espacios cerrados. Así, en función de las necesidades de cada entorno (no requiere la misma pureza un quirófano que una tienda), el aire se estaría limpiando tres o cuatro veces por hora, garantizando prácticamente la esterilización total.