Ribó sobre cerrar la Comunitat: "Si las medidas no se aplican a la salida, tendrán que aplicarse a la entrada"

Ribó ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los medios tras participar, junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la constitución de la Comisión Mixta de Seguimiento de la Covid-19 entre el Ayuntamiento y la Conselleria.

Interrogado por su opinión sobre la posibilidad de restringir los accesos y salidas al territorio autonómico, el alcalde ha dicho que en este asunto piensa "lo mismo que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig".

Así, ha considerado "imprescindible" adoptar medidas en un momento en el que lo que están haciendo comunidades como "Castilla León, Castilla-La Mancha, La Rioja o Aragón". "Me da la sensación de que si no se aplican a la salida, se han de aplicar a la entrada. Creo que me explico con claridad", ha apostillado.

ACTOS NAVIDEÑOS

Por otra parte, el primer edil ha sido interrogado sobre la cancelación de actos navideños. Al respecto, Ribó ha recordado que en València ya se ha suspendido Expojove y la celebración de Fin de Año y la pretensión de "hacer solo las cosas de las que se tenga la certeza que se pueden hacer en condiciones de seguridad sanitaria".

"Es muy difícil planificar a dos o tres meses porque la situación es muy cambiante. Nadie sabe lo que va a pasar de aquí a un mes y es mucho más difícil saber qué pasara dentro de cuatro", ha hecho notar.

En todo caso, Ribó mantiene la postura que siempre ha expuesto "tanto ante empresarios y gente del teatro": "Lo que se pueda hacer con seguridad se ha de hacer, porque esta ciudad debe continuar viviendo, pero solo aquello que se pueda hacer en condiciones de máxima seguridad".

Es por tanto, ha proseguido, "un llamamiento a no quedarse sentado pero a moverse con total seguridad, tal y como explicita Sanidad".