El PSPV celebra que el Govern "compleix amb totes les exigències de la Generalitat" en els PGE

"Viurem en millors condicions", ha augurat en declaracions en els passadissos de les Corts, defenent que la pandèmia no ha de portar a "buscar un passat en el qual hi havia pobresa, desigualtat o temor al canvi climàtic, sinó a afavorir que hi haja diners i tindre sentit comú en la despesa".

El socialista creu que seran els comptes d'Espanya més expansius dels últims anys i que la recaptació de la Generalitat Valenciana (PSPV-Compromís-Unides Podem) pujarà gràcies a la reforma dels impostos, a pesar del "minvament important" per als autònoms i les pimes a causa de la crisi.

Ha defès especialment el canvi de l'impost de patrimoni i la necessitat d'evitar el 'dúmping' fiscal entre comunitats autònomes, a més d'agrair a la ministra d'Hisenda, Mª Jesús Montero, el disseny pressupostari en donar "les entregues a compte com si estiguérem en l'època prepandèmia". "Podem estar molt satisfets", ha constatat.

D'altra banda, davant les crítiques del PPCV per ocultar dades sobre l'evolució de la pandèmia, el també síndic del PSPV ha sostingut que la presidenta 'popular', Isabel Bonig, "viu en un altre món" i ha recordat que hi ha un "desconeixement mundial" sobre l'alt nivell de contagis en la segona ona.