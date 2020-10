El PSOE pide que Serrano explique en comisión extraordinaria de Urbanismo el "traje a medida" al Grupo Quirón

Tras concluir el plazo de presentación de ofertas para adquirir esta parcela municipal, situada al final de la avenida Gómez Laguna, solo ha concurrido el Grupo Quirón.

Esta noticia confirma, según Horacio Royo, su "sospecha" de hace meses sobre la que procuró ser prudente para no dar por hecho que fuese cierto el final de esta operación, que comienza con la modificación parcial del PGOU para construir el hospital privado en suelo público, que, "en realidad se trataba de una operación cerrada previamente entre bambalinas".

En rueda de prensa, ha explicado que estos meses ha sido "prudente" porque tanto el alcalde, Jorge Azcón, como Víctor Serrano mantenían una posición "muy sobreactuada cuando se decía que la operación tenía nombre y apellidos" a lo que ellos respondían diciendo que habría hasta 5 o 6 ofertas en firme para este suelo.

Asimismo, ha apuntado sobre la confirmación de que solo se ha presentado el Grupo Quirón, que Serrano "cometió la temeridad de afirmar que era una gran noticia porque la licitación no iba a quedar desierta". Royo ha recordado que eso "solo se sabe cuando se abren los sobres para saber si se cumplen los requisitos y entonces será posible afirmar que la licitación no quedará desierta".

Royo ha informado de que este miércoles han registrado en la Secretaría del Pleno la solicitud de convocatoria de una comisión extraordinaria de Urbanismo en la que comparezca Serrano para que de todas las explicaciones sobre este asunto.

SABER MUCHO MÁS

"Se necesita saber mucho más", ha subrayado Royo para detallar que quiere conocer si Serrano tuvo conversaciones previas, cuántas y cuándo con este grupo hospitalario antes de la modificación parcial del PGOU y "qué se le ofreció al Grupo Quirón para que renunciase al interés de suelo privado y se arriesgarse a ir a un procedimiento, en principio de libre concurrencia".

El concejal socialista ha contado que desde el Gobierno de la ciudad se dieron garantías de que se aseguraría la libre concurrencia, pero los pliegos recogen que solo concurrieran grupos hospitalario en lugar de una constructora que pudiera llegar a un acuerdo posterior con un grupo hospitalario. También ha aludido a los "perentorios" plazos para el pago de la compra del suelo -10 días- y la construcción del equipamiento -dos años para tener el 75 por ciento finalizado-.

"Serrano tiene que explicar que si tanto interés había en los grupos hospitalarios en estos suelos cómo solo ha concurrido una oferta y si tiene que ver con que ese grupo hospitalario es el único que tiene suelo en la ciudad y que puede tener cierto atractivo urbanístico en la ciudad".

Asimismo, el PSOE pedirá a Serrano que explique "por qué no ha parado de mentir, de forma infantil porque nadie dudaba de que el procedimiento final fuera así, pero este proyecto se ha sostenido en una mentira contumaz, que pretendía tratar a los zaragozanos como menores de edad".

De forma sintética ha dicho que "se malvende suelo público para un grupo hospitalario que tiene interés en reordenar su oferta sanitaria en la ciudad",

"FRACASO"

Ha añadido que el 90 por ciento de los zaragozanos que no tienen seguro privado médico, entre los que se ha incluido, no lo podrán disfrutar; además de puntualizar que el Ayuntamiento recibirá una plusvalía neta de 10 millones de euros al descontar los 5 millones que hay que invertir en urbanización del área y "no se sabe donde irán". A su parecer: "seguro que no irán donde deben ir, que es a atender a los sectores que están en una situación mucho peor que en mayo".

Para Horacio Royo con esta única oferta "culmina un sonoro fracaso de este Gobierno que ha demostrado su incapacidad, su servilismo a las grandes empresas, la lejanía a los intereses de la ciudad y la falta de transparencia y honestidad"

Antes de finalizar ha reclamado "responsabilidad política de un consejero que ha mentido durante cinco meses y tiene que responder ante la ciudadanía".