Los Mossos desalojan con cargas la casa Buenos Aires de Barcelona

🔴 Vergonya i cinisme de @JuntsXCat i @Esquerra_ERC. AHIR signen suport a @labuenosaires__ i AVUI hi envien antiavalots per desallotjar amb violència.



Seguirem treballant per facilitar la continuitat d'un projecte comunitari q compleix gran funció social.https://t.co/0hqhI1ORig