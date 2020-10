Kim Kardashian celebra su 40º cumpleaños en bikini y con una fiesta rodeada de un selecto grupo de amigos

No todos los días se cumplen 40 años, a pesar de que ocurra durante la pandemia del coronavirus. Para Kim Kardashian ese momento de entrar en la nueva década ocurrió el pasado día 21 de octubre, pero no ha sido hasta ahora que se ha sabido qué hizo en tan señalada fecha.

Hay que tener en cuenta que la socialité ha vivido con muchos altibajos su salida de los 30, que acabaron con Amber Rose, la expareja de su marido, Kanye West, poniéndole a parir por llamarla prostituta en un mitin que dio el rapero. Así que decidió que eso había de cambiar.

La influencer por excelencia decidió que la única forma de afrontar este cambio de edad tan sonado era con una fiesta increíble, incluso aunque eso significara hacer frente a algunas críticas por celebrarla en pleno auge de la segunda ola del Covid-19 y a punto de las elecciones de Estados Unidos que ella misma se ha encargado de matizar.

Kim Kardashian seleccionó a un grupo reducido de 30 amigos y se los llevó a pasar unos días en un avión privado que alquiló a una isla igualmente privada en los que los agasajó con comida, bebida y mucho baile, como la ocasión lo merecía.

Se desconoce el destino. Pero dado que la cumpleañera vive precisamente de hacer pública a sus 190 millones de seguidores su vida y todo lo que a esta rodea, no ha podido dejar pasar la ocasión de presumir, tanto de party como de cuerpo en la efeméride.

Lo hizo, primero, con una fotografía en la playa, totalmente paradisíaca, de arena blanca, palmeras silvestres y aguas cristalinas, en la que la socialité posaba con un bikini que realza sus curvas. "¡Así son los 40!", escribía en su red social favorita sin dejar entrever dónde podían haber pasado estas jornadas.

Ha sido una vez han regresado cuando Kim Kardashian ha decidido publicar en una larga publicación el álbum de fotos de la celebración, en el que hay una serie de caras habituales que por supuesto no podían faltar: sus hermanas, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian (y su expareja Scott Disick, con quien practica el co-parenting a pesar de estar separados), Khloé Kardashian y Rob Kardashian, su madre, Kris Jenner, y hasta Tristan Thompson, el ¿ex? de Khloé.

Es curioso y hay que reseñar que en ninguna de las imágenes aparece Kanye West. Las teoría son tanto que estaban peleados y se reconciliaron y entonces fue como que llegó más tarde (esto es cierto), dado que se encontraba trabajando en la carrera presidencial y se unió más tarde a los festejos, como han aclarado varios de los presentes a diversos medios norteamericanos.

"Entiendo que esto está muy lejos del alcance de la mayoría de la población. Por ello, me siento humildemente privilegiada"

"40 años y me siento tan humilde como bendecida. No hay un solo día en que dé estas cosas por seguras, sobre todo en estos momentos en los que cada persona recuerda las cosas que realmente importan. Para mi cumpleaños de este 2020 no podría imaginar una mejor manera de pasarlo que con algunas de las personas que me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy", comienza Kim Kardashian.

"Antes del Covid, no creo que nadie apreciara de verdad el sencillo lujo que era poder viajar y estar junto a tus familiares y amistades en un entorno seguro. Tras dos semanas de múltiples tests de salud y pedir a todos que se pusieran en cuarentena, sorprendí a mi círculo íntimo más cercano con un viaje a una isla privada donde podíamos fingir que las cosas volvían a la normalidad solo por un breve lapso de tiempo", explica.

"Bailamos, montamos en bicicleta, nadamos cerca de las ballenas, nos subimos a los kayak, vimos una película en la playa y mucho más. Me doy cuenta de que para gran parte de la población esto es algo que ahora mismo está muy lejos de su alcance. Es por eso por lo que en momentos como este recuerdo con humildad lo privilegiada que es mi vida", finaliza.