El Palau de Congressos aprova un pressupost de 3,7 milions d’euros per al pròxim any

El Palau de Congressos de València tindrà un pressupost de 3.736.715 euros per a 2021, segons ha aprovat el Consell d’Administració de l’organisme. A més, l’òrgan ha aprovat el pla d’actuacions per a l’any que ve. El regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, ha dit que “les excepcionals circumstàncies que vivim requereixen d'una actuació també excepcional i, per això, hem traçat un pla d'actuacions més ambiciós que mai i que vol continuar impulsant el Palau com a motor econòmic de la ciutat”.

El regidor ha afirmat que els objectius previstos per a l’any que ve es dirigeixen “a augmentar el volum de l'activitat i al manteniment d'unes infraestructures sostenibles i eficients maximitzant el grau de satisfacció del públic objectiu”. En aquest sentit, Emiliano García afirma que el Palau de Congressos ha marcat diverses línies d’actuació per “enfortir la seua dimensió internacional i potenciar l'ús de la tecnologia més innovadora per poder adaptar-se a les tendències actuals i respondre millor als nous reptes”.

A més, l'edil ha posat l'accent en “les excepcionals circumstàncies que ens envolten i que requereixen també d'una actuació excepcional”. El regidor d’Internacionalització ha afirmat que “hem traçat un pla d'actuacions més ambiciós que mai i que desitja continuar impulsant al Palau com a motor econòmic de la nostra ciutat, amb un model de gestió responsable que contribuïsca a avançar i a veure el futur amb optimisme dins de la prudència marcada per la situació actual”.

D’altra banda, la directora gerent del Palau de Congressos, Sylvia Andrés, ha afegit que “el Palau és una organisme compromés amb l’entorn i està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides”. Dins d’aquests objectius, Andrés ha destacat l'elaboració i implantació d'un Pla d'Igualtat que “presenta un conjunt de mesures per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes”.

Activitat sostinguda durant la pandèmia

El 66% de l'activitat prevista en l'agenda del Palau per a 2020 s'ha mantingut tot i la situació de crisi sanitària, traslladant una altra part a l'any 2021 i, fins i tot, al 2022.

Així, el Palau de Congressos ha aprovat un procediment específic d’actuació davant la covid-19, que ha permés acollir 10 esdeveniments durant la pandèmia. Entre els esdeveniments celebrats en les últimes dates destaquen els congressos de l’Associació Espanyola de Fabricants i Distribuïdors, una entitat amb vora 30.000 empreses associades.