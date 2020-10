L'IVAJ participa en la Global MIL Week sobre alfabetització mediàtica i informacional

L'objectiu de #No'fake', amb el lema #QueNoEnsLaColin, és "aportar elements informatius i formatius per al foment del pensament crític i de les habilitats informacionales, afavorir el coneixement de les persones joves sobre la gestió de la informació i alertar sobre la informació falsa o 'fake news' en la Xarxa", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

L'IVAJ ha elaborat un total de huit infografies sobre 'les 5c per a detectar notícies falses'; '10 estratègies de manipulació mediàtica'; 'com identificar informacions falses en ofertes de cursos'; 'com detectar ofertes de treball falses'; 'fake news sobre medicaments'; 'Informació falsa sobre Erasmus+ i el Cos Europeu de Solidaritat (CES)'; 'Discurs d'odi' i 'fake news' sobre vacunes'.