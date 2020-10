El hombre que mató a su compañero de piso en Son Gotleu traslada el pésame a la familia pero no se disculpa

El hombre ha hecho uso de su derecho a la última palabra al terminar el juicio que durante tres días se ha celebrado en la Audiencia Provincial. Lo ha hecho asistido por una intérprete, ya que es portugués.

El hombre ha expresado el pésame a los familiares del fallecido, pero cuando ha escuchado que la intérprete traducía sus palabras por "pedir disculpas", la ha interrumpido para corregirle.

Entonces, la intérprete ha aclarado que el procesado no pedía perdón: "Considera que no se tiene que disculpar porque no tuvo intención [de matarlo]". El hombre admite que clavó las tijeras en el cuello de su compañero, pero sostiene que fue de forma accidental y en defensa propia.

La Fiscalía ha mantenido su petición de 12 años y medio de cárcel y la acusación particular ha reiterado su petición de una pena de 13 años de prisión. Por su parte, la defensa pide la absolución "por haber actuado en legítima defensa".

