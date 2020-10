Anticorrupció demana l'arxiu de la causa de la F1 contra Camps

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al Jutjat d'Instrucció número 2 de València l'arxiu de la causa oberta contra l'expresident de la Generalitat Francisco Camps per l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 en la capital del Túria, a través de Valmor Sports.

Es tracta de la causa principal del procediment que el passat any va quedar reduïda, tal com va acordar l'Audiència Provincial, a l'assumpció per la Generalitat de la condició d'avalista de Valmor al juliol del 2011. Inicialment estaven investigats en aquesta peça Camps, l'exconsellera de Turisme i Esport, Lola Johnson, i el pilot Jorge Martínez 'Aspar'.

En concret, l'Audiència, després d'estimar parcialment un recurs de l'Advocacia de la Generalitat, va ordenar al 2019 que s'investigara la indicació o orde de firma de l'aval de Valmor. Així que el jutjat va reobrir les actuacions.

És la segona vegada que la Fiscalia insta l'arxiu d'aquesta causa en no veure delicte. En cas d'acordar-se pel jutge, únicament quedaria activa una peça del procediment, la relativa a les contractacions del circuit, ja que recentment s'ha arxivat també l'oberta per la compra de l'empresa Valmor per un euro per part de l'entitat pública Circuit del Motor, dependent de la Generalitat Valenciana.

En aquesta peça principal, el ministeri públic segueix sense veure delicte: "El presumpte responsable del delicte no va poder tindre la consciència d'actuar en contra de l'ordenament jurídic perquè no hi havia, i no hi ha en l'actualitat, norma d'aplicació que haja resultat infringida", assenyala la fiscal en el seu escrit, consultat per Europa Press.

A més, indica que no s'aprecia voluntat de voler realitzar un acte materialment injust perquè la Generalitat, des de l'any 2009, a través de la seua empresa pública SPTCV, s'havia constituït com a copromotor de l'esdeveniment juntament amb Valmor, "assumint unes obligacions financeres que, en cas que l'esdeveniment no arribara a celebrar-se, podia comportar una sanció milionària que, en tot moment, es va tractar d'evitar", sosté.

Del 2007 al 2011

L'1 de juny del 2007, Valmor i Bancaixa van firmar un contracte, en virtut del qual, la primera mercantil, en la seua condició de promotor de l'esdeveniment de la F1, va cedir diversos drets i el banc garantia el compliment correcte i puntual de totes les obligacions del promotor.

El 19 de juliol del 2011 es va firmar un nou acord pel qual la posició de Bancaixa va passar a ostentar-la la Generalitat, la qual es va constituir en garant de les obligacions de Valmor derivades de l'anomenat Contracte de Drets del Circuit.

Fiscalia entén que les obligacions contingudes en el contracte de l'any 2007 i que va haver de garantir la Generalitat després de la firma de l'acord del 2011 "no contemplaven obligacions financeres a càrrec de l'administració, sinó obligacions de fer, dirigides a assegurar la cessió dels drets comercials". Per tant, no veu delicte de prevaricació ni de malversació.