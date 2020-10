Antonio David concursará en 'Quiero dinero' para solventar sus deudas (¿y ajustar cuentas con Rocío Carrasco?)

Ningún nombre sería más adecuado que Quiero dinero y así nombraron al espacio que inauguró Chelo García-Cortés en ropa interior y en el que llegó a quemar una fotografía de Isabel Pantoja (provocándole un ataque de ansiedad), pero que en un momento dado, tras conseguir 25.000 euros dijo que no podía más y se apeó del barco. Entonces, los ojos de Telecinco se posaron en otro de sus colaboradores, Antonio David Flores.

De sobra es sabido que el padre de Rocío Floresno está atravesando su mejor momento vital a raíz de su disputa con el clan de las Campos y, sobre todo, por los rumores de infidelidad que pusieron contra las cuerdas su relación con Olga Moreno. Y además, con tanto trajín de idas y venidas a los juzgados por su batalla de casi dos décadas con Rocío Carrasco, cualquiera se pierde en quién le debe dinero a quién según la justicia.

Lo que es seguro es que el colaborador sabe que va a tener que enfrentarse a lo indecible si quiere solventar todas sus deudas, desde preguntas comprometidas sobre sus compañeros de plató y de pasillos en Mediaset (y concretamente en Sálvame) hasta aspectos de su vida íntima.

Y, por supuesto, la madre de sus dos hijos mayores, la hija de Rocío Jurado, su ex. Ya es de sobra conocido que el colaborador no tiene problemas en cargar contra Rocío Carrasco o su familia, como a finales de septiembre, cuando afirmó que Fidel Albiac "es un tío que no da palo al agua".

Su cabreo proviene, entre otras cosas, de que el pasado 9 de septiembre la revista Lecturas contara que la pareja de Fidel Albiac había solicitado a Flores una cantidad de 120.000 euros en concepto de daños morales por una entrevista que este concedió en 2016 vulnerando a su honor e intimidad y, pocos días después, El programa de Ana Rosa anunciara que Antonio David debía pagar a su exmujer 80.000 euros para no sufrir las consecuencias de "un decreto de embargo".

Ante tamaña tesitura es normal que el padre de Rocío Flores Carrasco, quien por cierto parece vivir un tanto ajena a los problemas financieros de su padre pues se ha comprado junto a su novio, Manuel Bedmar, una casa en Málaga por 250.000 euros, haya accedido a ponerse al servicio de la cadena y hacer lo que sea por el dinero. Básicamente le faltará gritar como aquel Tom Cruise de Jerry Maguire "Enséñame la pasta"...