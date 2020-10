Un altavoz 'bluetooth' para la ducha, la solución (¡por 14 euros!) para cantar sin preocupaciones bajo el agua

Hoy en día, nuestros dispositivos tecnológicos nos acompañan a todas partes y durante toda nuestra rutina diaria y no solo los wearables que, como su propio nombre indica, es la tecnología para “llevar encima”. ¡Pero si hasta usamos el teléfono móvil en el baño! En esta estancia también solemos emplear altavoces portátiles o tabletas con los que escuchamos música mientras nos duchamos y que, inevitablemente, nos obligan a entonar nuestra voz y a dar el do de pecho bajo la alcachofa de la ducha (para el placer de nuestro vecindario). Así que, si eres de los que no entiendes el darse una ducha sin cantar tus temas favoritos, conocerás a la perfección esta situación.

Sin embargo, los dispositivos tecnológicos no se llevan bien con la humedad que se crea con las acciones que llevamos a cabo en esta estancia. Por ello, no es recomendable usarlos mientras nos estamos bañando, si queremos que su vida útil sea más larga. Pero, ¿cómo vamos a estar en la ducha sin escuchar música? Nos parece tan inconcebible como a ti y, por ello, nos hemos puesto manos a la obra hasta dar con un dispositivo que nos permita disfrutar de nuestra playlist favorita debajo del agua... ¡y ha sido más sencillo de lo que pensábamos! En el catálogo de ofertas flash de Amazon hemos encontrado un altavoz impermeable que lleva ventosa para que podamos colocarlo en cualquier parte de nuestra ducha o bañera. Y, lo mejor, es que durante las próximas horas y en unidades limitadas tiene un precio de 14 euros.

Con este altavoz, nuestros dispositivos estarán a salvo del agua. Amazon

Un altavoz... ¡cinco estrellas!

Si algo llama la atención cuando se mira la oferta de este altavoz bluetooth, además del descuento del 32% aplicado, es el número de estrellas doradas (¡casi cinco!) que ha recibido gracias a las buenas valoraciones de los más de 1.000 usuarios que han comentado en la página web del ecommerce. Así, gracias a su buena puntuación, este pequeño gadget se ha ganado la etiqueta Amazon’s Choice, que certifica que su relación calidad precio es inmejorable (con o sin rebaja). Claro que, para entender las recomendaciones positivas, hay que hablar de sus prestaciones. Este altavoz destaca por ser impermeable e ideal para instalar en la ducha, pues cuenta con una ventosa de super absorción que lo asegura a las baldosas.

Cabe destacar que tampoco se queda atrás la autonomía que ofrece al usuario, ya que, con una sola carga, proporciona hasta seis horas de música non-stop para que no tengamos que preocuparnos en varios días de tener que alimentar su batería de litio. Además, al ser bluetooth, asegura la compatibilidad con la mayoría de dispositivos bien sean móviles, tablets u ordenadores.

