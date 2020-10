Paz Padilla ve la cuenta bancaria de Chelo García Cortés y rompe a llorar: "Ahora te entiendo más que nunca"

La periodista y colaboradora televisiva Chelo García Cortés llevaba cinco días sometiéndose a "retos" a veces bastante humillantes para conseguir efectivo en el concurso Quiero Dinero, una sección dentro de Sálvame, en Telecinco.

Sin embargo, este miércoles Chelo llegaba a su límite y abandonaba el concurso cuando se le proponía otro de los retos.

Hasta ahora, la colaboradora había soportado estar 24 horas con los brazos vendados, meter la cabeza en una urna llena de cucarachas, hacerse un piercing, quemar una foto de Isabel Pantoja, contestar a preguntas íntimas, quedarse en ropa interior en el plató, limpiar el baño de Telecinco... todo a cambio de dinero.

Pero este miércoles llegaba a su límite: mostrar el estado de sus cuentas bancarias. El programa le ofrecía 400 euros por acceder a sus aplicaciones bancarias y enseñar el saldo de las mismas.

"Tienes que decirnos cuánto dinero tienes en tus cuentas bancarias", le decía Paz Padilla, ejerciendo de presentadora.

"No, hasta aquí hemos llegado. Tengo derecho a mi intimidad. Llega un momento en el que no me puedo desnudar tanto... puedo enseñar las bragas, ¿pero mis cuentas bancarias? No", se negaba Chelo García Cortés. "Llega un momento en el que mi dignidad está por encima", añadía.

Sin embargo, y con la condición de que no se hiciera público, accedió a enseñárselas a Paz Padilla. "Me da vergüenza, me da vergüenza", repetía Chelo mientras sus colaboradores insistían en que mostrara sus cuentas.

La sorpresa llegó cuando Paz Padilla miraba las cuentas y ponía una inmediata cara de pena y arrancaba después a llorar. "Se planta Chelo y no lo voy a decir", decía Padilla.

En total, Chelo García Cortés ha ganado cerca de 25.000 euros jugando en Quiero Dinero.

"Tienen poco dinero, pero no están en números rojos", se defendía Chelo, mientras Padilla asentía con la cabeza, con lágrimas en los ojos. "Estoy cansada de que se repita por qué estoy sentada aquí, aquí todos estamos por dinero", decía la colaboradora.

"Es una persona popular, muy conocida, con momentos gloriosos y que ahora está en un concurso que su nombre lo dice 'Quiero Dinero'... no quiere dinero porque viva por encima de sus posibilidades, quiere dinero porque tiene que vivir", resumía Paz Padilla, para zanjar el asunto.