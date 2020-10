L'amant de la Vídua Negra: “Ella em va demanar que el matara, que no fallara”

“El vaig encobrir, però no vaig planificar res”, va encertar a defensar-se ahir María Jesús M. C., coneguda com la Vídua Negra de Patraix, davant l'atac directe de Salvador, el seu examant i presumpte autor material de l'assassinat del seu marit. El cadàver d'Antonio va ser trobat el 16 d'agost de 2017 en un garatge d'aquest barri cosit a punyalades. “Mai li vaig demanar que el matara”, va assegurar la vídua durant la seua declaració i torn de defensa.

Abans va ser Salvador (50 anys) l'encarregat de prestar declaració davant el jurat. Aquest home –al qual els forenses han tipificat com una persona “submisa i dependent” que estava totalment fascinat per la jove– no va dubtar a reconéixer l'autoria i va admetre el crim. Va ser poc després de les deu del matí quan va arrancar l'interrogatori de la Fiscalia amb dues preguntes molt concretes per a l'acusat: “Va matar vosté a Antonio?”, “El va matar d'acord amb l'acusada i amb la participació d'ella?”.

Salvador, ni curt ni peresós, va contestar que “sí” en tots dos casos, però no va dubtar a incriminar a Maje, com la coneix el seu cercle: “Em va preguntar si podia fer-ho per ella, que no fallara, i li vaig dir que sí”, va resoldre Salva. L'acusat, que s'enfronta a una petició de la Fiscalia de 18 anys de presó i de 20 anys per part de l'acusació particular, va justificar els seus actes amb el motiu més vell del món: “Estava molt enamorat d'ella i contínuament em deia els maltractaments psicològics que patia. Temia per la seua vida. No sé per què vaig acceptar”, va relatar.

Segons va contar ahir Salva, va conéixer a Maje en el treball a mitjan 2015: ell era auxiliar i ella infermera i van coincidir en un hospital valencià, on van començar una relació a pesar que ell estava casat. “Era una relació constant i habitual, tant amistosa com sexual”, va explicar nerviós.

L'amant de la jove era coneixedor ja llavors que ella mantenia una relació amb Antonio i que preparava les seues noces. De fet, durant eixos mesos van tallar, encara que un dia van quedar per a dinar i van reprendre la relació. Va ser llavors quan Maje li va contar que “no era feliç” i que el seu matrimoni feia aigües –a pesar que no portaven ni un any casats–. Ella li va assegurar que les discussions eren constants i que Antonio la controlava.

Salvador va afirmar que la jove va insistir i el seu relat va deixar al descobert un fet molt important: el crim estava planificat i ja l'havien intentat prèviament al juliol. En eixa ocasió Maje el va convéncer per a matar a Antonio en el garatge, segons la declaració d'ahir de l'acusat, però el marit de la jove no va voler aparcar el cotxe dins i el va deixar al carrer, la qual cosa va frustrar els plans homicides de la parella. “Ella em va dir que el garatge era bona opció, que a l'estiu no hi havia molta gent i li vaig dir que d'acord”, va narrar. Després de frustrar-se el primer intent “vaig sentir un gran alleujament perquè no hauria de fer-ho i em vaig anar de vacances”, va explicar.

Antonio no va tindre la mateixa sort el 16 d'agost. Aquell dia els plans de la parella es van executar i el marit de Maje va morir en el garatge. “Va ser tot molt ràpid, no ho recorde, porte aquests últims anys intentant oblidar-ho”, va dir ahir Salva entre llàgrimes.

Després de finalitzar la seua declaració, va ser el torn de la vídua, que va negar el relat del seu examant: “No vaig preparar amb Salva cap crim [...]. Mai, mai vam parlar d'això. Només de problemes en el meu matrimoni, però mai li he demanat això. Impossible”, va afirmar.

Una cosa que sí que va quedar registrat en la conversa de Telegram amb Tomás, un altre dels seus amants: “Vull que es muira, li desitge un mal. Això ho pagarà car”, segons li va recordar el fiscal. En la seua versió, Maje va assegurar que Salvador va actuar per lliure i que ella “el va encobrir” malgrat “no estar enamorada” d'ell perquè “la protegia”. Sobre per què no va acudir a denunciar l'assassinat del seu marit a la Policia es va limitar a dir: “Em vaig acovardir i tenia por a la situació”.