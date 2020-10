Puig no descarta tancar la Comunitat abans del pont “si fóra necessari”

La Generalitat no descarta tancar la Comunitat Valenciana, com han fet altres autonomies, si la situació epidemiològica es complica, encara que primer prefereix esperar per a veure l'efecte de les restriccions recentment aprovades.

El cap del Consell, Ximo Puig, va afirmar ahir que “per descomptat” que es tancarà la Comunitat abans del pont de Tots els Sants “si fóra necessari”, però va matisar que en aquests moments encara no s’ho plantegen perquè primer s'ha d'estudiar com evoluciona la pandèmia i els efectes que té la implantació de la restricció de la mobilitat nocturna i la limitació de les reunions socials i familiars a sis persones.

Puig, en una entrevista en Espejo Público, va recalcar sobre aquest tema: “Les mesures han de prendre's en el moment en el qual siguen el més eficaces possibles, i hui dia estem veient com evoluciona el seguiment de les mesures restrictives. Analitzarem permanentment la situació i s'adoptaran les mesures oportunes”, va garantir.

El president valencià va recordar que la Comunitat Valenciana “es va avançar” en aplicar les mesures restrictives a la mobilitat entre les 00.00 i les 6.00 hores perquè, encara que les dades epidemiològiques són “bones respecte a unes altres, són molt dolentes, perquè tenim un índex de 171 casos per cada 100.000 habitants d'incidència acumulada en els últims 14 dies», va detallar. “És evident que aquestes dades estan fora de l'objectiu desitjable d'arribar a menys de 50», va afegir. A més, va advertir que les dades de pressió hospitalària a la regió són “molt preocupants” perquè han crescut un 50% en una setmana.

Puig va recalcar que “des de la perspectiva de l'acció directa de la contenció bàsica, es va contractar a més de mil rastrejadors a principis d'estiu i ara es disposa de 1.500”. No obstant això, “la propagació tan massiva fa que la traçabilitat es perda en molts àmbits”. Per tant caldrà adoptar “noves decisions restrictives si no som capaços de controlar la situació”.

Així i tot, va destacar que la Comunitat Valenciana està “millor” que països com França, Països Baixos o Gran Bretanya, la qual cosa “no ha de portar-nos a un missatge d'autosatisfacció”. Per això, va insistir que, “per descomptat, es tancarà la Comunitat si es considera necessari” i s'adoptaran “aquesta i altres mesures”.

Amb tot, va explicar que s'ha de tindre en compte que la població valenciana ha seguit “rigorosament” el primer confinament, que es va complir al 92%, i en la primera nit del toc de queda es va observar “una voluntat manifesta de compliment”. Per això, confia “plenament” en “el desenvolupament d'aquestes mesures amb la corresponsabilitat”.

D'altra banda, i en l'àmbit econòmic, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) va publicar ahir l'autorització per a generar crèdits per import de 113,97 milions d'euros en determinats capítols i programes del pressupost de la Generalitat derivats del Fons Covid-19 de l'Estat.

Del total, 73 milions aniran destinats a finançar despeses de funcionament sanitari, 37 milions estaran dirigits a les necessitats previstes de despeses de personal sanitari i, finalment, 3,97 milions a pagaments de desplaçaments en centres especialitzats, en el context del manteniment de les distàncies de seguretat.

Aquests fons extraordinaris ascendeixen en total a 16.000 milions d'euros i es reparteixen entre les comunitats autònomes a través de quatre trams. En concret, els trams 1 i 2 es reparteixen sobre la base de criteris representatius de despesa sanitària, el tram 3 es reparteix sobre la base de criteris representatius de despesa en educació, i el tram 4 es reparteix sobre la base de criteris associats a la disminució dels ingressos per caiguda de l'activitat econòmica i transports.

La Comunitat Valenciana ha rebut, fins al moment, a càrrec del Fons Covid més de 600 milions d'euros, que han permés finançar despeses de funcionament i inversió sanitària, personal docent per a l'inici del curs escolar, ajudes a entitats locals, subvencions al sector industrial o el bo de turisme, entre altres.

Brot en la Policia Local de València

Un total de 15 agents de la Policia Local de València estan afectats per Covid, cinc d'ells –destinats a la Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS) i encarregats de la vigilància de mercats ambulants– a conseqüència d'un mateix brot, van informar fonts del cos de seguretat. Els altres deu corresponen a casos aïllats registrats en els últims dies, mentre que els cinc agents del mateix brot es van contagiar en un esmorzar. Com a conseqüència, altres 36 agents més estan en quarantena.