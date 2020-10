Tom, de 'La isla de las tentaciones', suelta la bomba vía exclusiva: "Melyssa me decía que se quería matar"

Nuevo capítulo en el devenir de la pareja, o expareja, por el momento, que formaban Tom y Melyssa.

Si hace una semana era ella la que acusaba de muchas cosas, entre otras, de ser un machista, vía exclusiva al empresario, ahora es él el que arremete contra la joven. Y lo hace por la misma vía, una exclusiva en la revista Lecturas en la que posa con su nueva pareja, Sandra, una de las solteras de La isla de las tentaciones.

"Sandra y yo somos novios, estamos muy felices", asegura feliz Tom. Sin embargo, indica que Melyssa quiere boicotear la relación e, incluso, separarlos. "Me decía que se quería matar, yo tenía miedo", indica el francés.

"Me acosté con ella por pena"

Y la cosa no se queda ahí, porque no tiene precisamente palabras bonitas hacia ella. "Melyssa estaba todo el día en pijama y Sandra está todo el día desnuda. Han dicho que soy machista porque dije que no quería que Melyssa fuera a cenar conmigo en chándal. Ella sabe a qué tipo de restaurantes voy".

El francés, además, habla del episodio en el que llegaron a tener relaciones después de haber roto en el reality. "Al día siguiente de romper, Melyssa me quería perdonar. Gritaba y lloraba. Se me partió el corazón y me acosté con ella por pena".