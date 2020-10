Fernando Simón – Carlos Latre se sincera en 'El hormiguero': "Me he ido con Calleja para coger aire"

Han pasado ya varios meses desde que Carlos Latre triunfara por su imitación de Fernando Simón en El hormiguero, pero el cómico volvió a rescatar a su personaje este martes para dar a paso a su sección, 'El teléfono escacharrado'.

"Ha venido a divertirse a El hormiguero... Fernando Simón", exclamó Pablo Motos, dando paso a la entrada de Latre en el plató del programa de Antena 3. "Viene usted de resaca de Calleja", señaló el presentador.

Simón-Latre comentó que "me ha servido para evadirme", pero Motos, aprovechando su visita quiso saber "como está ahora la cosa". El cómico le contestó: "¿Por qué me pregunta eso a mí? Pablo, todavía no te has dado cuenta que no tengo ni idea", mientras se escuchaban las risas de las hormigas de fondo.

"Me he ido con Calleja para coger aire. No puedo más", añadió mientras se le veía muy 'molesto' por la situación. "Vamos a empezar desde el principio, que no sabía que estaba usted tan afectado", afirmó el presentador.

En ese momento, Simón-Latre sacó un bastoncillo gigante para hacerle un PCR a Motos: "Abre la nariz", señaló, mientras el presentador se negaba, entre risas, a hacérselo: "Le hago preguntas de otro tipo, le dejo en paz y así no se agobia usted", aseguró Motos.

No te pierdas a @Carlos_Latre con su show "ONE MAN SHOW" a partir del 4 de noviembre en el #TeatroColiseum de #Barcelona#AntonioOrozcoEHpic.twitter.com/YZhuQe6GlW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 27, 2020

Antonio Orozco, el invitado del día, no paraba de reírse de la situación y Latre-Simón se dirigió a él para reconocer que "yo, a La Voz, no voy a ir", provocando las risas en el plató del programa de Antena 3.

Cuando Motos le preguntó por la opinión de Pedro Sánchez, Simón-Latre señaló que "está todo el rato diciéndome que quiere que esto se acabe como sea, rápido, que la mascarilla le hace más feo".

Tras advertir a los jóvenes que "basta ya de putos botellones, que en las universidades parecéis gremlins viendo Blancanieves, ya está bien: ¿Queréis llegar a Navidad o no?", dieron paso a la sección de 'El teléfono escacharrado', donde Simón-Latre se llevó un susto al ver a Yibing: "La china...", exclamó mientras se apartaba de ella por miedo, provocando las carcajadas del público.