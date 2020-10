Marta Luisa de Noruega protagonizará su propia serie de televisión, 'Martha'

La hija menor de los reyes Harald y Sonia, Marta Luisa de Noruega, protagonizará su propio docurreality, que llevará por nombre Martha, según ha anunciado en comunicado el canal TV2.

Martha, cuyas grabaciones ya han comenzado, tratará los aspectos más personales de la vida de la princesa, como son su vida espiritual o la muerte de Ari Behn.

En la línea de su padre, quien ha publicado el reciente libro Kongen forteller (El Rey cuenta), Marta Luisa de Noruega se convertirá en la protagonista del canal noruego en 2021. "Soy una figura pública y la prensa escribe mucho sobre mí", ha avanzado la propia princesa en la nota de prensa.

"Esta serie es una oportunidad para mostrar mi vida de una manera diferente y nueva. Este no es un proyecto de televisión que busca sensaciones. Puedo abrirme frente a la cámara, pero me preocupa la honestidad y que no contribuya a las especulaciones sobre mí y mi vida", ha explicado la royal.

"Lo más importante que hago es estar presente para mis hijas. Somos una familia en duelo y, además, nos hemos vuelto muy aislados, como la mayoría de la gente en Noruega", ha añadido.

Por su parte, los responsables de la cadena han asegurado que el docurreality mostrará a la princesa como nunca antes se la había visto: "Marta Luisa es una persona que creemos conocer y sobre la que muchos tienen opiniones firmes. Por lo tanto, es muy agradable que ahora haya aceptado compartir su vida con los espectadores".

"En este documental exclusivo, conoceremos a una princesa que sigue su propio camino y una idea de cómo es nacer en una vida con la mirada de todos en ella", ha zanjado TV2.