El nou reglament de la Diputació de València, en camí

El full de ruta de la Diputació de València en defensa de l'autonomia local i la majoria d'edat dels municipis s'ha tornat a posar de manifest en el ple de la institució del mes d’octubre, una sessió telemàtica en la qual el president, Toni Gaspar, ha fet partícips a tots els grups de la proposta de creació del Reglament Orgànic de la institució amb l'objectiu d'augmentar la participació dels alcaldes i alcaldesses de la província en el dia a dia de la Diputació.

En una sessió que Gaspar ha obrit com de costum, amb el crit de ràbia contra la violència masclista i el record de les dones assassinades en l'últim mes, el màxim responsable provincial ha fet partícips a tots els grups representats en la institució de la proposta per a crear un reglament provincial, en la línia dels Reglaments Orgànics Municipals (ROM) dels ajuntaments, “des del consens i la unanimitat”, fruit del treball que ja vénen desenvolupant els portaveus de cada força política.

El president de la Diputació ha desgranat les principals novetats de la proposta que traslladarà Presidència, com són la creació d'un escó 32 que permetrà donar veu als alcaldes i alcaldesses en el ple provincial, permetent-los així traslladar les seues reivindicacions i preguntes a l'equip de govern de la corporació en la sessió plenària mensual; la creació d'un consell d'alcaldes de la província amb capacitat per a adoptar resolucions conjuntes; i la celebració d'un debat sobre l'estat de la província en cada exercici, excepte els anys en què hi haja convocades eleccions municipals.

El nou reglament de la Diputació, que busca el consens entre els diferents grups polítics en la institució, també inclou la creació d'una oficina que supervise el compliment de les obligacions i incompatibilitats dels diputats provincials i previnga de possibles conflictes d'interessos, així com el reforç del control de la comptabilitat de les subvencions que perceben els grups representats en la corporació.

En la mateixa línia de consens i transparència, i en una sessió plenària que ha donat compte de l'informe d'Intervenció sobre l'evolució positiva en la gestió de la Diputació i les febleses a millorar, en el marc de la llei de règim de control intern que va entrar en vigor en 2018, també ha prosperat una moció presentada per Ciutadans i esmenada per l'equip de govern per a l'elaboració conjunta dels pressupostos del pròxim any.

Els grups han votat per unanimitat la celebració de tantes comissions extraordinàries d'Hisenda siguen necessàries, amb la participació de tots, perquè les esmenes que es vagen incorporant a la base dels Pressupostos 2021 acaben donant forma al document definitiu que s'espera aprovar amb el major consens possible a la fi d'any.

Variant de Pedralba

En l'apartat d'infraestructures, tots els grups han defensat l'augment de les freqüències i la inversió en la línia Xàtiva-Ontinyent-Alcoi i la resta de Rodalies, si bé l'equip de govern l'ha fet secundant la moció de la Vall ens Uneix que proposa que la Generalitat assumisca les transferències, i el PP, Ciutadans i VOX plantegen la seua reivindicació instant que s'execute la inversió estatal prevista.

Quant a carreteres, la Variant de Pedralba ha tornat a centrar el debat provincial, amb l'acord entre el PSPV i el PP per a l'execució del projecte adjudicat i elaborat pels tècnics provincials “en el termini més breu possible i amb l'estricte compliment de la legalitat, com s'ha fet durant tot el procediment”. La moció ha comptat amb els vots favorables de populars, socialistes, Ciutadans i Vox, l'abstenció de la Vall i l'únic vot en contra de Compromís, l'esmena del qual no ha rebut cap suport.

El portaveu de Compromís, Xavier Rius, ha defensat durant el debat de la moció presentada pel PP que es tracta d’“un projecte desfasat que no s'adapta a la realitat climàtica actual”, i ha defensat el desviament del trànsit per a evitar molèsties a la població, però amb “alternatives que s'han descartat només pel seu cost econòmic”. En opinió de Rius, el projecte adjudicat “no soluciona el problema de la contaminació i el soroll i si s’insisteix pot generar recursos i retards”.

Per part seua, el diputat popular Joaquín Segarra ha assenyalat que “la solució plantejada arriba per part dels tècnics de la Diputació i no de cap grup polític, i en els últims anys no s’ha registrat cap recurs en contra ni cap alternativa”. També Ciutadans se suma al suport als tècnics provincials i la ràpida execució de la variant per a traure el trànsit del nucli urbà de Pedralba.

Finalment, el vicepresident i responsable de Carreteres, Rafa García, ha recordat que “després de 36 mesos de suspensió d'aquesta obra no s'ha establit per les autoritats competents cap causa per a interrompre el projecte, per la qual cosa la Diputació ha de continuar amb un procés en el qual ja ha gastat al voltant de 500.000 euros”. El titular d'Infraestructures ha tancat el debat assegurant que “estem en la fase de compliment d'un projecte adjudicat, no de valorar la seua idoneïtat”.

En l'àmbit de la xarxa viària provincial, el ple també ha donat llum verda a les transferències de vials a Palma de Gandia, Rocafort, Vinalesa i Vilallonga, així com la cessió d'un tram de la CV-304 a Vinalesa a la Diputació, totes elles amb el vistiplau dels municipis referits i l'àrea de Carreteres de l'ens provincial.

Declaracions institucionals

La sessió plenària d'octubre ha finalitzat amb la lectura, per part del president, de les declaracions institucionals acordades pels diferents grups. En aquest cas, una declaració conjunta en resposta a la millora de la legislació urbanística en els municipis de menys de 5.000 habitants, proposta pel PP, i una altra presentada pel mateix grup per a reivindicar l'Any Jubilar 2020-21 i el Camí del Sant Calze, que proposa la promoció de la ruta del Sant Greal i el suport de la Diputació a València com a centre neuràlgic d'eixa ruta en coordinació amb la resta d'administracions.

No ha aconseguit la categoria de declaració institucional la moció conjunta de tots els grups excepte VOX per a commemorar el Dia Internacional de la Dona Rural, defensada per la diputada Eli García com a responsable de l'àrea d'Igualtat de la qual sorgeix la iniciativa.