Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 19 morts, 1.066 nous casos i 1.018 hospitalitzats

D'aquesta manera, s'han registrat set morts més que ahir i el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 1.794 persones: 261 en la província de Castelló, 620 en la d'Alacant i 913 en la de València.

Per la seua banda, la pressió hospitalària segueix en augment amb 13 ingressos i deu llits d'UCI ocupades més que ahir. D'aquestes 1.018 persones ingressades: 100 estan en la província de Castelló, amb 12 pacients en UCI; 342 en la província d'Alacant, 65 d'ells en la UCI; i 576 en la província de València, 70 d'ells en UCI.

La Comunitat Valenciana torna a superar una jornada més la barrera de mil nous casos en 24 hores. La passada setmana ho va fer per primera vegada en la segona onada i la va sobrepassar en quatre ocasions: es va arribar a un pic dissabte passat, la xifra més alta registrada en un sol dia des de l'inici de la pandèmia, amb 1.690 casos, que va superar al registrat dimarts amb 1.318 positius, 1.060 dijous i els 1.202 divendres. D'aquesta manera, el total de positius és de 56.990 persones.

Per províncies, la distribució de nous casos és la següent: 50 a Castelló (5.942 en total); 400 a Alacant (19.647 en total), i 614 en la província de València (31.392 en total). A més, hi ha 2 casos sense assignar nous, per la qual cosa el nombre total de pacients sense assignar és de 9.

Per la seua banda, des de l'última actualització s'han registrat 588 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 55.521: 6.318 a Castelló, 18.675 a Alacant i 30.483 a València.

A més, el total d'altes sense assignació ascendeix a 45. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 9.624 casos, la qual cosa suposa un 14,38% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.344.234, de les quals 1.188.327 han sigut a través de PCR i 155.907 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha casos positius en 44 residències de majors (5 en la província de Castelló, 14 en la província d'Alacant i 25 en la província de València) i 6 centres de diversitat funcional (2 en la província de Castelló i 4 en la província de València).

Així mateix, hi ha 31 residents nous positius i 26 treballadors i han mort dos residents. A més, es troben sota vigilància activa de control sanitari 7 residències a la Comunitat Valenciana: 1 en la província de Castelló, 1 en la província d'Alacant i 5 en la província de València.

15 NOUS BROTS

De la mateixa manera, des de l'última actualització s'ha registrat 15 nous brots, tots d'origen social excepte dos a Elx d'origen laboral amb 3 i 4 casos, i altres dos d'origen educatiu a Tavernes de la Valldigna, amb 7 casos, i L'Alqueria de la Comtessa, amb 4 casos.

La resta de brots es localitzen a Vinaròs amb 4 i 5 casos, Benissanó 5 casos, València cinc brots de 3, 3, 4, 5 i 7 casos, La Pobla de Vallbona amb 3 i 6 casos, i Petrer 11 casos.