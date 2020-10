La Comisión de Absentismo Escolar aborda los nuevos retos motivados por la situación de pandemia

Esta comisión reúne a representantes de todos los ámbitos de la gestión municipal -Servicios Sociales, Educación, Seguridad-, con otras administraciones, como la Junta de Andalucía, con la participación de la Inspección de Educación o del fiscal de Menores de la provincia de Málaga.

El objetivo, ha incidido el alcalde, "es corregir conductas absentistas entre el alumnado benalmadense, tratando de establecer líneas de actuación que eviten que se sigan repitiendo", añadiendo que "la detección de casos de absentismo escolar también nos facilita identificar familias desestructuradas o con problemas de adicciones".

"El acceso a la educación de los niños y niñas es un derecho y constituye un factor para la igualdad de oportunidades y ahora más que nunca: el absentismo escolar tiene una dimensión social y educativa, y requiere una intervención integral de todos los organismos y entidades relacionadas con esta materia", ha subrayado.

También ha señalado que la erradicación del absentismo escolar "sigue siendo una prioridad para este equipo de gobierno, ofreciendo toda la colaboración e implicación que sea necesaria" y ha afirmado que aunque en Benalmádena se tiene un porcentaje muy bajo de absentismo escolar, "sí hemos detectado que la pandemia del COVID-19 ha ocasionado que se agrave".

En este punto, ha asegurado que las familias que ya tenían menores absentistas "han encontrado otra excusa para justificar que sus hijos no acudan a clase, y otras familias que hasta ahora no tenían ese problema han argumentado la presencia de personas vulnerables en el hogar como situación de riesgo para que los alumnos no acudan a las aulas".

"Tanto el inspector de Educación como el fiscal de Menores han sido tajantes en este sentido: tiene que haber una circunstancia médica amparada en un informe que afirme explícitamente que el menor no puede acudir a clase por motivos de salud", ha matizado Navas.

Por otro lado, el alcalde ha recordado que los centros educativos están realizando "un esfuerzo enorme" para evitar la expansión del virus, y han planteado fórmulas para que todos los alumnos puedan acceder a una educación de calidad en estas circunstancias. Por ello, la unificación de criterios y toma de decisiones sobre el absentismo escolar por la situación de pandemia causada por el COVID-19 ha sido uno de los aspectos clave en la comisión de este martes.