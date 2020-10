Audiencia Nacional desestima apelación de Fiscalía al sobreseimiento de la causa contra Pedro Antonio Sánchez

La Fiscalía, en su apelación, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, basaba la petición de nulidad del auto de julio en la "vulneración de los derechos fundamentales de obtener la tutela judicial efectiva y, más en concreto, al derecho de poder formular acusación contra todas las personas que han venido siendo investigadas respecto de las que existen indicios de criminalidad", algo que el alto tribunal no acepta.

El escrito señala que alegar la vulneración del derecho a la tutela judicial es decir que el órgano de instrucción "no ha realizado una investigación penal eficaz" y que "no ha plasmado en el auto de transformación todos los elementos indiciarios con respecto de los investigados, que se ven favorecidos por el sobreseimientoprovisional de las actuaciones".

Así como, continúa el texto, "una falta de rigor en la labor llevada a cabo por este tribunal al desestimar el recurso de apelación".

En su escrito, la Audiencia Nacional recuerda que "el derecho a la tutela judicial efectiva otorga al denunciante el derecho a poner en marcha un proceso penal de acuerdo a las reglas del proceso y a obtener una respuesta razonable y fundada, pero no impone a los órganos judiciales la obligación de realizar una investigación más allá de lo necesario, alargando indebidamente la instrucción".

"Tampoco incluye el derecho material a obtener una condena o la imposición de una pena", advierte el alto tribunal.

Por ello, continúa el escrito, "la tutela judicial efectiva del denunciante o querellante es satisfecha por la resolución judicial que acuerde la terminación anticipada del proceso penal, sinapertura de la fase de plenario, cuando aquella se asientesobre una razonada y razonable concurrencia de los motivoslegalmente previstos para acordar el sobreseimiento, libre oprovisional".

Por lo tanto, señala, "puede concluirse que el derecho a la tutelajudicial efectiva se satisface cuando se investigan unos hechosque revisten carácter delictivo y agotada la investigación sellega a una decisión judicial razonada, sin que en ningún casoese acceso al proceso penal pueda suponer una decisión en unconcreto sentido".

Además, argumenta, "ni en el recurso de apelación interpuesto en su día por el Ministerio Fiscal, ni en la petición de nulidad presentada en esta sección ha interesado alguna diligencia pendiente de investigación que pueda considerarse esencial para averiguarlos hechos objeto de investigación, razón por la que puedeconcluirse que la investigación exigida se ha rebasado con creces".

La Sala de lo Penal de la Audiencia ha recordado, de igual forma, que el juzgado de instrucción, en el último auto impugnado, rehizo los hechos investigados y concluyó que "no han llegado a la fase delictiva", tal y como explica y razona el auto que desestimó el recurso de apelación del Ministerio Fiscal el pasado 31 de julio de 2020.

El alto tribunal advierte que no es su competencia "completar una investigación, ya finalizada, ni el análisis de una presunta infracción penal".

En esta línea, entiende que lo que pide el Ministerio Fiscal "no es la nulidad del auto del juzgado, lo que interesa es la nulidad del auto que resuelve el recurso de apelación pero apoyándose necesariamente en el contenido del auto recurrido, alegando alrespectos que el juzgado no ha tenido en cuenta todo loinvestigado o, al menos, según se alega, no lo ha plasmado enel auto".

"Lo que no puede hacer este tribunal es llevar a cabo por sí una investigación que no le compete" ni obligar al juez "a que continúe una investigación que el Ministerio Fiscal no ha interesado, ni suplir el razonamiento del juzgado de instrucción acerca de que unos hechos no revisten caracteres de delito cuando este razonamiento no es ni ilógico ni irracional".

Por todo ello, no ha lugar a declarar la nulidad del auto de esta sección de 31/07/2020 y vuelve a dar la razón a Pedro Antonio Sánchez, confirmando el sobreseimiento en Púnica. Contra esta resolución no cabe recurso en vía ordinaria.