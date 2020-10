Cvirus.- Sanitat recorda que els cementeris hauran de tindre un control d'aforament en el Dia de Tots Sants

20M EP

La Conselleria de Sanitat, davant la festivitat de Tots Sants, ha recordat el protocol específic davan la COVID-19 que s'ha establit per a evitar aglomeracions davant l'assistència massiva prevista als cementeris que inclou, entre altres mesures, l'obligació d'establir un control d'aforament per a assegurar que l'ocupació no excedisca d'una persona per 2,25 metres quadrats, incloent el personal.