Marta Torné desvela el motivo por el que no quiere ser madre: "Ese no es mi destino"

La semana pasada se celebró en Gran Canaria la pasarela de Moda Cálida y era la primera vez que se veía a Marta Torné asistir a un evento desde que se decretó el estado de alarma en España a principios de año.

Por ello, Semana aprovechó para hacerle algunas preguntas personales como la de la maternidad. Al contrario que su compañera Paula Echevarría, la actriz no tiene entre sus planes ser mamá y ha desvelado el motivo.

A sus 42 años, bromea con que dentro de un tiempo los medios de comunicación ya no le harán esa pregunta que siempre le hacen "porque será ya muy tarde" para concebir un bebé.

"No tengo ganas, me parece muy complicado y muy sacrificado. La raza no peligra porque yo pueda tener un hijo o no. Hay bastante población ya", declara la también presentadora.

Finalmente, Torné ha explicado que se siente completa con lo que ya tiene: "La vida que tengo es muy divertida, tengo libertad, aunque con todo esto (la pandemia) es muy diferente. Es muy bonito, pero ese no es mi destino".