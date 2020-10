Un 5,6% del personal facultativo del Servicio Riojano de Salud ha secundado la huelga convocada por la CESM

En concreto, en el turno de noche, ningún personal facultativo ha secundado la huelga mientras que, en el de mañana, han apoyado la convocatoria un total de 54 profesionales.

Los servicios mínimos establecidos garantizan el cien por cien de los facultativos de los hospitales riojanos en aquellas especialidades consideradas esenciales, entendiendo indispensable el mantenimiento de la atención en los Servicios de Urgencia y de Emergencias 061 y manteniendo los refuerzos establecidos para los pacientes de COVID-19. Por su parte, en Atención Primaria, los servicios mínimos establecen dos médicos de familia por cada Zona Básica de Salud.

Salud reitera el profundo respeto hacia la convocatoria de huelga dado que se trata de un derecho fundamental y recuerda, no obstante, que en La Rioja no se está aplicando el RD de ley 29/2020 porque en nuestra Comunidad no se contempla la movilidad de especialistas a otras áreas asistenciales donde no hayan sido destinados de origen y no se obliga a ningún especialista a trabajar en otro lugar que no le corresponda. En la Consejería de Salud las decisiones se toman de forma consensuada y dialogando siempre con los profesionales.