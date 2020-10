El PI vuelve a pedir a Armengol que se hagan PCRs a los turistas que lleguen a Baleares, al igual que hará Canarias

Según ha explicado la portavoz parlamentaria de El PI este martes en una nota de prensa, "el mes de mayo esta formación ya propuso esta medida y el Govern dijo que era imposible". "Diseñamos un plan con todo un paquete de medidas para posibilitar una temporada turística segura que ha quedado en un cajón", ha lamentado.

Además, la portavoz de la formación en el Parlament balear ha apuntado que "si esta comunidad tiene el 75% de descuento, no es porque lo liderara, porque no lidera nada, sino porque va a remolque de Canarias".

En este sentido, ha dicho que "ahora vuelve a pasar lo mismo con la propuesta de hacer PCR a los turistas". Según Lina Pons, en la propuesta de El PI "se aprovechaba el hecho de la insularidad para controlar la entrada de los viajeros y turistas, se pedía una criba inicial en la entrada de puertos y aeropuertos que se tenían que repetir cada tres días, se planteaba agilizar el proceso con máquinas de test rápidos, etc".

"En las puertas de entrada y salida les recuerdo que no tenemos nada que decir por que no tenemos ninguna posibilidad y por que no gobernamos nada", ha dicho Pons, quien ha concluido preguntándose "y ahora qué dirá el Govern, ¿ahora que Canarias lo hace será posible en el archipiélago?"