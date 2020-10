Igea: "Sopesamos restringir la movilidad todo lo posible, tanto perimetralmente como entre los municipios"

Así lo ha señalado en una entrevista en Onda Medina Radio, de la que se hace eco Europa Press. El dirigente autonómico ha explicado que se tendrán que ir tomando medidas restrictivas viendo la incidencia de la pandemia. "Hoy y mañana miraremos los datos y tomaremos decisiones una vez hayamos analizado las tendencias que no son buenas", ha insistido para recordar el "efecto multiplicador" que tiene la climatología actual. "Hay que intentar evitar estas tendencias porque si no el colapso hospitalario está asegurado", ha continuado.

Durante la entrevista ha hecho referencia a la situación de Medina del Campo, Íscar y Pedrajas de San Esteban, localidades vallisoletanas que han sido sometidas a cierres perimetrales. Sobre la primera, ha señalado que su evolución ha sido "muy buena" en cuanto a la zona básica urbana, no así la rural, pero invita a los vecinos de la localidad a "no relajarse".

Sobre Íscar y Pedrajas entiende el "cabreo de la gente", pero explica que no hay política en este tipo de decisiones. "El que piense que hay política o que se puede jugar a quedar bien se equivoca porque sería un gravísimo error anteponer nuestra imagen pública a nuestra obligación de salvar el mayor número de vidas", explica para reconocer que es "duro" parar la actividad económica de las personas pero insiste en que hay que mirar a largo plazo. "No hay economía si no hay salud, cuanto más mortalidad más caída del PIB, pero es normal que al que le ha tocado parar su actividad esté enfadado", ha añadido.

Igea, que ha recordado que por encima de todo es médico y que hace años juró proteger la salud por encima de muchas cosas, ha querido terminar con un mensaje de optimismo. "Vienen días difíciles donde se van a ver situaciones muy duras en hospitales pero también quiero que sepan que esto va a pasar, que ya se ha hecho una parte de un camino muy largo y lo hecho no ha sido inútil. Habrá primavera, volverá el verano y esto pasará", ha concluido.