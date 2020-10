Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 456.993 treballadors en ERTO des de l'inici de la pandèmia

D'aquestes sol·licituds, des del 12 de març fins al 26 d'octubre, l'Administració autonòmica ha resolt un total de 65.220 expedients que afecten 427.355 treballadors. I al llarg d'aquest temps, 269.000 han pogut eixir de l'ERTO (154.252 en la província de València, 81.566 a Alacant i 331.191 a Castelló).

En concret, la Direcció general de Treball ha rebut 913 expedients sobre 95.277 empleats i ha resolt 846 d'aquestes sol·licituds que afecten 83.151 treballadors.

La Direcció territorial de València ha rebut: 32.280 sol·licituds amb 178.314 afectats i ha resolt 30.531 d'ells que afecten 167.277 treballadors; a Alacant s'han registrat 26.647 expedients sobre 138.219 empleats, dels quals s'han resolt 25.942 per a 132.176 treballadors; i a Castelló s'han comptabilitzat 8.049 sol·licituds amb 45.183 treballadors afectats i s'han resolt 7.901 expedients sobre 44.751 empleats.

Per sectors, la majoria de les persones afectades per un ERTO a la Comunitat Valenciana es dedica al de Servicis. En total, en aquesta activitat hi ha 57.342 sol·licituds d'expedients i 303.165 treballadors afectats, dels quals 140.919 són homes i 156.051 dones.

El segon sector més afectat és la Indústria, amb un total de 6.390 sol·licituds d'ERTO sobre 133.019 treballadors (95.362 homes i 30.871 dones). Li segueix la Construcció, que acumula 3.851 expedients sol·licitats sobre 19.382 treballadors (162.000 homes i 3.092 dones). En Agricultura hi ha 306 expedients sol·licitats sobre 1.427 persones (1.137 homes i 288 dones).

La gran majoria dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació sol·licitats a la Comunitat Valenciana 59.442, el 88%, han sigut per força major, sobre 316.425 treballadors (el 69,2%), dels quals per rebrot sumen 549 expedients (268 a València, 245 a Alacant i 36 a Castelló), els quals afecten 3.912 treballadors (2.052 a València, 1.759 a Alacant i 101 a Castelló).

La resta de sol·licituds d'ERTO, 8.447 (el 12%) ha estat motivat per altres causes i han afectat 140.568 empleats, el 30,8% del total.

LES PIMES, LES MÉS COLPEJADES

Quant a la grandària de les empreses, del total de 67.889 ERTO sol·licitats, les més xicotetes, amb entre 1 i 10 treballadors abasten fins al 89% dels expedients (60.149) sobre 175.696 treballadors, el 38,4% dels afectats. Les empreses d'entre 11 i 50 empleats sumen 6.741 ERTO (10%) per a 133.760 empleats (29,3%), mentre les que empren entre 51 i 250 persones acumulen 896 expedients (1%) que afecten 85.367 treballadors (18,7%).

Per la seua banda, les companyies que tenen entre 251 i 500 empleats sumen 92 expedients per a 32.799 empleats (7,2%) i les que superen el mig miler de treballadors 11 ERTO sobre 29.371 treballadors, el 6,4% dels afectats.