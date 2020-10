Coronavirus.- La Policia identifica 214 persones que van participar en les festes del Galileu

Segons han informat fonts de la Conselleria de Justícia, de la qual depèn la Policia adscrita, la investigació policial encara no ha finalitzat però està "molt avançada" i, de fet, si bé s'espera alguna nova identificació d'estudiants participants en la festa, no es preveu que hi haja "massa" més.

La titular de Justícia, Gabriela Bravo, va anunciar recentment en roda de premsa les primeres dades de la investigació sobre aquestes festes i que els estudiants participants s'enfronten a multes que van de 601 a 30.000 euros, igual que la direcció del col·legi privat i els treballadors que no van impedir les celebracions en les instal·lacions.

Amb dades de 20 d'octubre, la Policia havia identificat 28 participants de les dos festes en les habitacions, 22 en una i sis en una altra, -després que els agents es personaren després de rebre avisos de residents- mentre que es calculava que en la festa eivissenca d'hores abans, a la vesprada, va poder haver-hi una concentració de fins a 50 persones. Ara, avançada la investigació, s'ha aconseguit identificar fins a 214 participants. Com a conseqüència d'aquestes reunions, es va registrar un focus de coronavirus amb 131 positius relacionats.